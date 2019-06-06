Юрий Маневич: «Экспорт российской электроэнергии в китайскую энергосистему в последние годы составил порядка 3 млрд киловатт часов в год»

Source: Russia Ministry of Energy

Санкт-Петербург, 6 июня. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич выступил на секции «Регулирование и перспективы развития электроэнергетических рынков России и Китая» в рамках II Российско-Китайского энергетического бизнес-форума на площадке Петербургского международного экономического форума-2019.

В своем выступлении замглавы энергетического ведомства обратил внимание, что последние несколько лет шла плодотворная работа по запуску механизма привлечения инвестиций в модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики. «В частности, Минэнерго России провело оценки распределение средств в рамках инфляционного роста на среднесрочную перспективу 2021 – 2035 года, предполагая основное привлечение инвестиций, а затем и финансирование направить на обновление устаревших тепловых электростанций максимальным объемом до 2,5 трлн рублей», – сказал Юрий Маневич.

По его словам, утвержденный Правительством Российской Федерации механизм модернизации ТЭС позволит в течение последующих 10 лет (начиная с 2021 года) глубоко модернизировать до 41 ГВт (около 25 % всей тепловой генерации) в Единой энергетической системе России. «Отбор проектов формирует, в том числе, обязательства для собственников по гарантированию безаварийной эксплуатации высоко востребованного оборудования в течение не менее 16 лет с даты ввода объекта после модернизации», – пояснил заместитель Министра.

Юрий Маневич рассказал, что в рамках программы отдельное внимание уделяется реализации инвестиционных проектов тепловой генерации в неценовых зонах в частности на Дальнем Востоке. «Проекты позволят заместить наиболее изношенное оборудование электростанций и обеспечить надежное энергоснабжение существующих и перспективных потребителей. Ключевые параметры, от которых мы в настоящее время отталкиваемся, – это модернизация и замещение объектов общим объемом порядка 2 ГВт с реализацией с 2022 по 2030 год и объемом инвестиций до 200 млрд рублей», – пояснил Юрий Маневич, добавив, что реализовать механизм предлагается путем определения отдельной инвестиционной надбавки к цене на мощность производителей – инвесторов в ценовых зонах оптового рынка.

В заключение своего выступления Юрий Маневич отдельно остановился на развитии российско-китайского сотрудничества в области энергетики. «Экспорт российской электроэнергии в китайскую энергосистему в последние годы составил порядка 3 млрд киловатт часов в год», – сообщил заместитель Министра.

Замминистра также добавил, что в рамках работы Межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству получил развитие портфель совместных проектов в области энергетики, среди которых разработка Ерковецкого буроугольного месторождения с ПАО «ИнтерРАО», строительство Хуадянь-Тенинской ТЭЦ, совместный проект ПАО «Россети» и NR Electric – «Цифровой энергорайон Клин», совместные проекты ООО «Евроконтракт – Высоковольтные аппараты» с китайской корпорацией «XD Electric» по производству продукции для автоматизированных систем управления и релейной защиты.



13.05.2019

Конкурс проводится в целях популяризации гидроэнергетики как инженерной отрасли и повышения качественного и количественного уровня обеспечения современными изданиями гидроэнергетических предприятий, проектных и научных организаций, а также образовательных учреждений, осуществляющих подготовку и повышение квалификации

MIL OSI