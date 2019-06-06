C начала 2019 года экспорт газа в Венгрию вырос в 1,6 раза

Source: Gazprom in Russian

Релиз

6 июня 2019, 19:05

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019 состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

На встрече были рассмотрены текущие вопросы и перспективы сотрудничества. Основной темой встречи стали поставки газа. Было отмечено, что с 1 января по 5 июня 2019 года «Газпром» поставил в Венгрию 4,3 млрд куб. м газа. Это на 57,5% превышает показатель за аналогичный период 2018 года. Сверх контрактных объемов Венгрия закупила у «Газпрома» 2 млрд куб. м газа, которые будут поставлены в 2019 году.

Отдельное внимание было уделено развитию газотранспортной системы Венгрии. На встрече было обозначено намерение венгерской стороны в возможно короткие сроки обеспечить возможность получать газ, который будет поставляться в Европу по транзитной нитке газопровода «Турецкий поток».

Справка

Петербургский международный экономический форум — 2019 проходит на площадке КВЦ «Экспофорум» с 6 по 8 июня. Ключевая тема — «Формируя повестку устойчивого развития».

В 2018 году «Газпром» поставил в Венгрию 7,6 млрд куб. м газа — на 9,3% больше, чем в 2017 году (7 млрд куб. м)

В 2017 году Алексей Миллер и Петер Сийярто подписали Дорожную карту. Документ предусматривает выполнение ряда мероприятий, направленных на развитие ГТС Венгрии.

Управление информации ПАО «Газпром»

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