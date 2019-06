French News: À Komi, l’ancien chef du district et son complice ont été reconnus coupables de crimes de corruption.

Source: Russie – Bureau du procureur général

Le tribunal du district de Knyazhpogostsky de la République des Komis a rendu un verdict dans une affaire pénale contre l’ancien chef de l’administration du district, Viktor Popov, et sa fille, Victoria Popova. Ancien fonctionnaire reconnu coupable d’infractions à la partie 1 de l’art. 285 du Code pénal (abus de pouvoir), partie 3 de l’art. 33, partie 4 de l’art. 160 du Code pénal de la Fédération de Russie (l’organisation de la cession de la propriété d’un autre avec l’utilisation de la position officielle, à grande échelle). Sa fille a été condamnée en vertu de la partie 4 de l’art. 160 du Code pénal (appropriation à grande échelle de biens appartenant à autrui à l’aide d’un poste officiel) et n ° «A», «b», deuxième partie de l’article. 174.1 du Code pénal de la Fédération de Russie (légalisation (blanchiment) de fonds acquis suite à une infraction pénale), une procédure pénale a été ouverte sur la base d’informations provenant d’une inspection effectuée par le bureau du procureur de la République des Komis et de la Direction de la République de Komi pour la République des Komis. Popov, avec la participation de sa fille, qui occupait des postes de responsabilité dans KTEK OJSC, UK KZhKH LLC et KZhKH OJSC, organisa le vol de 14,4 millions de roubles appartenant à KZHKH OJSC. gauchissement contrat fictif sur le service de transport conclu entre le « UK » KZHKH Company « et OAO » KZHKH ». Popova et un autre chef des entreprises désignées ont légalisé les fonds volés en transférant les filiales sous des contrats civils fictifs sur les comptes de règlement. En outre, à la suite des actes illégaux de l’ex-fonctionnaire et de sa fille, 86 véhicules et équipements de tracteurs ont quitté le trésor municipal la quantité de plus de 6,3 millions de roubles. La propriété a été mise à la disposition des personnes morales contrôlées par les complices et Popov, en violation de la loi sur le transfert de propriété municipale de la propriété du district à la propriété des localités, n’a pas transféré les foyers municipaux à la propriété de la colonie urbaine, concluant des contrats de logement et de services collectifs avec LLC UK KHKKH En conséquence, de 2008 à 2011, LLC “UK“ KZhKH ”LLC a reçu d’organisations tierces, auxquelles elle a transféré des dortoirs, un paiement d’un montant de 13,5 millions de roubles. En conséquence, aucune somme n’a été versée au budget. Le tribunal a condamné Popov à une peine de 10 ans d’emprisonnement avec une amende de 700 000 roubles, Popova – de 4 ans d’emprisonnement et de 700 000 roubles.Le tribunal a réformé les prétentions du procureur de la République de Komi. de Popov en faveur du district municipal de fonds d’un montant de 13,5 millions de roubles. 14,4 millions de roubles ont été confisqués à Popova. Afin de garantir l’exécution de la décision du tribunal, le tribunal conserva l’arrestation des fonds et des voitures coûteuses de l’accusé pour un montant total de 13,3 millions de roubles et de 71 800 dollars. La peine n’entra pas en vigueur. Service de communication du Procureur général de la Fédération de Russie “AIR” à: efir.genproc.gov.ru

