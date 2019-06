French News: A. Kutepov: Nous devons mettre en place un système civilisé et transparent pour l’utilisation des déchets solides municipaux

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le président du Comité de politique économique du Conseil de la Fédération participe au Forum économique international de Saint-Pétersbourg.

Andrei Kutepov, président du Comité de la politique économique du Conseil de la Fédération, Andrei Viktorovich, représentant de l’autorité législative (représentante) de Saint-Pétersbourg, a participé à la section du Forum économique international de Saint-Pétersbourg «Vaincre les déchets: réforme russe et pratiques internationales» La Russie doit mettre en place un système civilisé et transparent d’utilisation des déchets solides municipaux. “Les schémas gris d’élimination des ordures qui ont menacé de transformer la Russie en un grand site d’enfouissement doivent appartenir au passé.”

Andrei Kutepov a rappelé que la réforme de la «poubelle» avait officiellement commencé dans la Fédération de Russie le 1er janvier de cette année. “Cependant, à la suite des résultats des visites dans les régions, nous observons des problèmes et de nombreuses questions à résoudre rapidement”, a-t-il déclaré.

Les schémas gris de l’élimination des déchets sont-ils une chose du passé?

Il a également noté une augmentation de l’insatisfaction à l’égard des tarifs élevés. Les problèmes de double paiement pour les ordures sont révélés. Lorsqu’un tarif distinct pour la gestion des déchets solides municipaux (MSW) est apparu, le paiement pour le retrait de ceux-ci de la colonne des services de logement n’a pas été exclu, de sorte que les résidents ont payé le service deux fois. «Il existe des questions avec les régimes territoriaux qui ne tiennent pas tout compte. En vertu de la loi, ils doivent inclure une liste complète des données, allant de la source de génération des ordures à la quantité de déchets, ventilée par type et classe de danger, aux lieux de traitement, d’élimination, d’élimination et d’élimination. En pratique, l’analyse et la comptabilisation de toutes ces données n’ont pas été menées dans toutes les régions et, par conséquent, les schémas territoriaux se sont révélés incomplets, leur révision en profondeur est nécessaire », a déclaré Andrei Kutepov. «Il s’avère qu’ils sont traités différemment d’une région à l’autre. Quelque part, ils sont approuvés pour toute la région et quelque part pour chaque municipalité. Quelque part, la norme en matière de logement individuel et multifamilial est différente, et quelque part, elle en est une. »Le parlementaire a noté que les objectifs d’un projet national doivent être dotés d’une infrastructure appropriée conformément au projet national« Écologie »d’ici 2024. de 12 à 60% et de 7 à 36%. “Lorsque nous nous rendons dans les régions, nous communiquons avec les opérateurs régionaux, inspectons les décharges et les installations de tri des déchets”, a déclaré le sénateur Andrew Kutepov. al qu’une réduction plus radicale du volume de déversement doit être la généralisation de la collecte sélective des déchets. Seuls 10 à 20% des matériaux recyclés peuvent être extraits des déchets mélangés car, mélangés à des déchets organiques, les vieux papiers, le verre, les petites fractions de plastique se détériorent et ne peuvent plus être recyclés. Jusqu’à 95% de leur contenu peut être acheminé depuis des conteneurs de fractions sèches et propres vers un tri de haute qualité en vue de son recyclage. «L’un des éléments importants pour passer à un nouveau système de gestion des déchets et mettre en œuvre les priorités de la politique de l’État consiste à travailler avec le public. Cependant, nous n’observons pas d’éducation systémique sur le traitement approprié des déchets, sur la participation à la collecte séparée des déchets, que ce soit au niveau fédéral ou régional. Dans le même temps, la pratique montre que la population russe est intéressée par l’acquisition de connaissances dans le domaine de l’écologie en général, sur le thème de la gestion des déchets en particulier », a déclaré Andrei Kutepov.

