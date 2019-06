French News: AKK sur le chemin de la politique climatique

Source: Die Linke “Les récentes déclarations d’Annegret Kramp-Karrenbauer sur la protection du climat sont une tuerie verbale. Ce n’est pas le climat qui divise le pays, mais la coalition d’objecteurs de la protection du climat. Désamorcer les personnes qui s’engagent pour la préservation des moyens de subsistance en séparant la société n’est rien d’autre que de voir le porteur proverbial de mauvaises nouvelles “, a commenté Lorenz Gösta Beutin, porte-parole du groupe DIE LINKE, responsable des politiques énergétiques et climatiques Déclarations des présidents de la CDU sur la politique climatique. Booty poursuit: “Les déclarations du chef de la CDU sont profondément antidémocratiques. Depuis des mois, des dizaines de milliers de personnes descendent dans les rues d’Allemagne et d’Europe parce qu’elles considèrent l’impasse dans laquelle se trouve la politique climatique depuis dix ans comme un scandale et exigent que les hommes politiques prennent des mesures. Au lieu de prendre au sérieux ces personnes qui exercent leurs droits fondamentaux, de les entendre et de les entendre, elles sont insultées par l’ancien parti du peuple et présentées comme des ennemis de la société: qualifier la transition énergétique d ‘«expérience», rappelant fortement le refus de la réalité à la AfD. Kramp-Karrenbauer essaie évidemment ici face aux prochaines élections nationales en Allemagne de l’Est de faire de la lutte contre le changement climatique un projet inutile pour l’élite. discréditer. “

