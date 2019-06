French News: Alexey Miller et Alexander Antich, ministre des Mines et de l’Énergie de la République de Serbie, ont discuté de l’état d’avancement des projets communs

Source: Gazprom en russe

Référence: Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg – 2019 se tiendra du 6 au 8 juin au Centre des expositions et des congrès ExpoForum. Le thème clé est «Former un programme de développement durable». En 2018, Gazprom a fourni 2,15 milliards de mètres cubes de gaz à la Serbie. mètres de gaz – de 1,2% de plus qu’en 2017 (2,12 milliards de mètres cubes) En juin 2017, Gazprom et le ministère de l’Énergie et des Mines de Serbie ont signé une feuille de route pour le développement des capacités de transport de gaz du pays. En juin 2018 Le conseil d’administration de PJSC Gazprom a approuvé la stratégie de la société dans le secteur de l’énergie pour 2018-2027. Le document, en particulier, implique une diversification des activités dans le secteur de l’énergie électrique en raison de l’accès à des marchés prometteurs à l’étranger. À l’heure actuelle, Gazprom Energoholding Group et NIS as. Novi Sad (Groupe Gazprom Neft) met en œuvre un projet de construction d’une centrale thermique et électrique à cycle combiné d’une puissance électrique d’environ 200 MW près d’une raffinerie de la ville de Pancevo.

MIL OSI