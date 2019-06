French News: Altmaier au Forum international des entreprises à Saint-Pétersbourg: “Il faut créer une confiance mutuelle”

Source: Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie

06.06.2019 – Communiqué de presse

Le ministre fédéral de l’Économie, Peter Altmaier, se rend aujourd’hui au Forum économique international de Saint-Pétersbourg (Forum économique international de Saint-Pétersbourg – SPIEF). Il est accompagné d’une délégation d’entrepreneurs allemands. Des pourparlers politiques sont prévus en marge des événements, notamment avec le ministre russe de l’Économie Oreshkin, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Manturov, et le ministre de l’Énergie, Nowak. L’implication de l’Allemagne en Russie reste importante dans le commerce extérieur mondial, malgré les eaux troubles. De plus, la Russie s’intéresse beaucoup aux bonnes relations économiques avec l’Allemagne. Mais nous devons créer une nouvelle confiance mutuelle, afin que d’autres problèmes puissent être mieux résolus. Pour l’économie allemande, je favoriserai un climat d’investissement plus favorable en Russie. “Dans le cadre de sa visite au plus important événement économique de Russie, le ministre fédéral Altmaier s’entretiendra également avec des représentants du monde des affaires des opportunités et des défis pour l’engagement de l’industrie allemande en Russie Lors du Forum des entreprises, la ministre Altmaier participera vendredi à des tables rondes sur les relations économiques bilatérales, la productivité du travail et le capital humain. Dans l’après-midi, le ministre fédéral Altmaier se rendra au Japon pour les réunions des ministres du Commerce et du Commerce du G20, dont le volume commercial s’est élevé à 61,9 milliards d’euros en 2018. Sur ce montant, 36 milliards d’euros ont été importés de Russie et 25,9 milliards d’euros d’exportations vers la Russie.

