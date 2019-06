French News: Altmaier: “Energiewende est l’un des plus grands projets de modernisation en Allemagne en tant que site économique”

Source: Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie

06.06.2019 – Communiqué de presse – Energiewende

introduction

Le Cabinet fédéral adopte le deuxième rapport d’étape sur le gouvernement fédéral EnergiewendeDie a été adopté aujourd’hui par le ministre fédéral de l’Économie, Peter Altmaier, son deuxième rapport d’étape sur la transition énergétique. Cela donne un aperçu de la mise en œuvre du concept énergétique du gouvernement fédéral: où en sommes-nous pour atteindre nos objectifs et que va-t-il se passer? Le rapport d’avancement fait partie du processus de suivi “Énergie du futur” lancé en 2011. Le ministre fédéral de l’Économie, M. Altmaier, a apporté son soutien scientifique à ce processus de surveillance. “Le rapport d’avancement montre que nous avons déjà beaucoup accompli, mais que le chemin à parcourir est encore long. Une chose est claire pour moi en tant que ministre des Affaires économiques: les modèles d’entreprise ne réussiront à l’avenir que s’ils envisagent la transition énergétique et la protection du climat. C’est un défi. Mais c’est aussi une grande opportunité pour l’Allemagne en tant que site d’affaires. La transition énergétique n’est pas seulement un projet central de politique énergétique, c’est également l’un des projets de modernisation les plus importants pour l’Allemagne en tant que site économique. Nous devons utiliser encore mieux ces potentiels et montrer que nous pouvons créer des emplois grâce à la transition énergétique et à la protection du climat. Nous voyons déjà que la croissance économique s’est découplée des émissions de gaz à effet de serre. Alors que notre PIB a augmenté régulièrement, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué au cours des deux dernières années, et même de manière significative en 2018. Nous sommes également tout à fait sur la voie de l’expansion des énergies renouvelables. Il est maintenant temps de continuer à rendre la transition énergétique plus sûre, abordable et respectueuse de l’environnement. “Principales conclusions du rapport: les émissions de gaz à effet de serre ont légèrement diminué en 2017 et sensiblement en 2018. Dans le secteur de l’énergie, les émissions continuent de diminuer. Les projets dans le domaine de la production d’électricité au charbon jusqu’en 2030 offrent de bonnes chances au secteur de l’énergie d’atteindre l’objectif de 2030. La part des énergies renouvelables dans la consommation d’électricité est déjà supérieure à l’objectif fixé pour 2020. L’approvisionnement en électricité de l’Allemagne est sûr. La demande en énergie en Allemagne est toujours couverte et l’efficacité énergétique a récemment progressé de manière significative. La consommation d’énergie avait été initialement estimée à 2018 comme étant à son plus bas niveau depuis 1972. Cependant, atteindre les objectifs ambitieux dans les meilleurs délais reste un défi. Les transports en sont encore à leurs balbutiements. Vous trouverez le rapport et d’autres documents ici:

MIL OSI