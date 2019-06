French News: Armin Schuster: “Nous voulons une politique de sécurité moderne”

Source: CDU-CSU

Mesdames et Messieurs! Chers collègues! Monsieur le Président, pourquoi vous soupçonnez-vous d’être généreux dans la mesure de mon temps de parole aujourd’hui?

(Joy)

Cher M. Kuhle, chers collègues du FDP, je n’ai aucune objection à votre demande,

(Applaudissements du FDP)

sauf que les affiches colorées de Haribo ne font pas encore une fête moderne. Désolé!

(Gaieté et applaudissements des membres de la CDU / CSU, du SPD et de l’AfD – Dr. Konstantin von Notz [Alliance 90 / Les Verts]: C’était bien!)

L’idée de créer un bureau européen d’enquêtes criminelles n’est vraiment pas une idée novatrice dans cette enceinte; elle n’est vraiment rien de nouveau.

(Konstantin Kuhle [FDP]: Où est votre concept?)

Je pense qu’un plus grand consensus peut être trouvé parmi les groupes politiques sur pratiquement aucun autre problème national que celui-ci.

(Applaudissements du FDP)

C’est pourquoi je me suis demandé: quelle était la motivation de cette application? Bien sûr! Nous avons une campagne électorale européenne et le FDP veut se mettre en scène.

(Rire des membres du FDP – Stephan Thomae [FDP]: Si vous n’êtes pas constructif, c’est au moins l’opposition!)

J’aimerais participer à cela, mais pour l’Union.

Le fait qu’Europol soit encore aujourd’hui une réussite à La Haye est en grande partie dû aux gouvernements allemands, ce que vous n’avez malheureusement jamais demandé au ministre de l’Intérieur. Le nombre d’employés a presque quadruplé à ce jour; le budget est de 140 millions d’euros. Nous avons développé Europol au fil des années, en passant d’une idée de base du début des années 70 à une fondation d’échange. Après avoir conclu un accord – législation primaire – depuis 2010 et le règlement Europol depuis 2016, nous sommes aujourd’hui prêts à affirmer qu’Europol n’est plus un assistant facile pour les États membres, Europol est un partenaire.

En droit primaire, Europol est autorisé à identifier aujourd’hui, à prendre des mesures opérationnelles, à effectuer des analyses et à mettre en place des équipes communes d’enquête. Elle développe lentement une autorité d’enquête Europol, qui porte déjà l’esprit d’un Kriminalamt en soi. C’était aussi la pensée de Thomas de Maizière; Je le fais délibérément, pas seulement parce qu’il est assis au fond de la pièce. Nous avons toujours suivi l’idée de l’évolution dans l’Union, jamais l’idée révolutionnaire. Pourquoi? Parce que nous, Allemands, nous savons combien il est difficile de surmonter le fédéralisme d’une manière ou d’une autre. Pensez au BKA et à la responsabilité du terrorisme, pensez au GTAZ! Notre objectif est de faire cela au niveau européen. Nous voulons un office européen de police criminelle, mais vous devez faire attention ici. Je pense que nous sommes sur un très bon chemin. Pour preuve, Thomas de Maizière a été l’un des créateurs d’idées, poursuit Horst Seehofer, est l’expansion du centre européen de lutte contre le terrorisme à Europol. Son institution a été mise à rude épreuve par le dernier gouvernement allemand et nous l’avons mise en place à La Haye, je veux dire. Nous avons ajouté une plate-forme pour OK, la contrebande et le cyber. Quelque chose se développe. Mme Mittag et M. Irmer, les collègues du SPD et de l’Union, siègent dans un organe de surveillance parlementaire. Je sens que nous sommes sur la bonne voie, où vous souhaitez également passer du FDP; mais c’est une affaire de CDU et de CSU. Nous avons décidé cela au Conseil fédéral; nous avons cela dans le programme des élections européennes; Nous avons ancré cela dans l’accord de coalition avec le SPD.

(Stephan Thomae [FDP]: Et nous avons une application au Bundestag allemand!)

Désolé, mesdames et messieurs, c’est comme “Wickie”, cette série animée: Vous nous écrivez ici et prétendez que c’est une nouvelle idée. – Non, mesdames et messieurs!

(Applaudissements de la CDU / CSU – appel du FDP: vous gouvernez en passant!)

Ma dernière pensée – maintenant, il faut boucler la ceinture, maintenant ça fait mal -: Si nous voulons parler à des Français, des Espagnols, des Italiens, des Britanniques ou à qui que ce soit au sujet de la création d’un Office européen d’enquêtes criminelles, il est clair que la pornographie enfantine a réussi veulent combattre qu’ils veulent combattre avec succès le terrorisme avec nous et qui veulent repousser les cyberattaques avec nous. Pour ce faire, nous devons toutefois utiliser la conservation des données, les recherches en ligne, la source TKÜ, la cyberdéfense et l’IA, ainsi que quelques-uns en Allemagne.

(Applaudissements de la CDU / CSU – Konstantin Kuhle [FDP]: CJCE!)

Voulez-vous fonder l’Office européen de police criminelle en tant que tigre sans dents? Nous voulons une politique de sécurité moderne. Nous voulons offrir aux Français, aux Espagnols, aux Italiens et à tous les autres amis de la gamme l’offre de construire un bureau efficace. Mais il faut bouger un peu.

Vice-président Wolfgang Kubicki:

Monsieur le collègue, permettez-vous une question du collègue de Notz?

Armin Schuster (Weil am Rhein) (CDU / CSU):

Je termine mon discours en premier, puis volontiers. Mon temps de parole est fini de toute façon.

Je recommande Manfred Weber sur place.

(Applaudissements des membres de la CDU / CSU – Konstantin Kuhle [FDP]: S’il vous plaît, ne le faites pas! – Christian Petry [SPD]: Jusqu’ici, c’était encore bon!)

Si vous recherchez un politicien dont le contenu et la personne ont raison, le patriotisme allemand existe également. Choisissez Manfred Weber!

(Applaudissements de l’AFD et du FDP – Rires du FDP)

Peu importe votre faction, c’est toujours une bonne idée. – Vous vouliez faire campagne, maintenant vous l’avez.

(Applaudissements des membres de la CDU / CSU)

Dr. de Notz, s’il vous plaît.

Vice-président Wolfgang Kubicki:

Non, collègue Schuster, ce n’est pas comme ça que ça marche. – Attends, collègue de Notz. – Le temps de parole a expiré il y a 20 secondes.

Armin Schuster (Weil am Rhein) (CDU / CSU):

Dommage.

Vice-président Wolfgang Kubicki:

Le temps de parole étant écoulé, je ne peux plus permettre une question intermédiaire et une dernière question ne connaît pas le règlement. – Monsieur Schuster, merci beaucoup pour votre contribution. Je pensais qu’il était bon.

Armin Schuster (Weil am Rhein) (CDU / CSU):

Je pensais que tu étais plus généreux. – merci

(Applaudissements de la CDU / CSU)

