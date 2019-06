French News: Arrêtez la politique de la drogue de l’avant-dernier siècle

Source: La gauche “Le cannabis est toujours la drogue illicite la plus largement utilisée en Europe. Près de 20% des jeunes adultes déclarent avoir consommé du cannabis au cours de la dernière année. Au marché noir, il n’y a ni santé ni protection de la jeunesse. C’est pourquoi il est temps de légaliser le cannabis “, a déclaré Niema Movassat, porte-parole de DIE LINKE sur les drogues, à la lumière du rapport sur la drogue en Europe, publié en 2019. Movassat a ajouté:” La légalisation du cannabis réduirait les risques pour les consommateurs et les consommateurs. pour lutter contre la mafia de la drogue organisée. Toutes les autres drogues illégales sont à la hausse. Ainsi, la quantité de cocaïne confisquée a doublé au cours de la dernière année. La politique d’interdiction du gouvernement fédéral ne limite pas la consommation de drogues, mais augmente les risques pour la santé des personnes qui font une extension et des surdoses et le risque d’infection par des maladies infectieuses et alimente le commerce illicite. Le gouvernement fédéral doit enfin se réveiller et se rendre compte que sa politique d’interdiction idéologique a échoué et est dépassée. Nous avons besoin de davantage de mesures de réduction des méfaits pour les modes de consommation problématiques, de plus de sécurité et de santé pour les toxicomanes et d’un prélèvement réglementé. La première étape consiste à décriminaliser tous les consommateurs de drogues. “

