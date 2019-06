French News: Artur Auernhammer: “Une eau potable saine est une bonne chose”

Source: CDU-CSU

Estimé Monsieur le Président! Mesdames et Messieurs! Si la discussion nous l’a montré, nous sommes tous d’accord pour dire que l’eau potable saine est un atout majeur que nous devons tous protéger. Nous devons y travailler. Mais quand mon collègue Hofreiter me dit que seule l’agriculture est mauvaise et que notre eau potable a des problèmes,

(Steffi Lemke [Alliance 90 / Les Verts]: Mieux écouter – Dr. Anton Hofreiter [Alliance 90 / Les Verts]: Le mensonge!)

alors je dois dire: ce n’est pas si facile.

(Applaudissements de la CDU / CSU et des membres du FDP)

Allons au bureau. Monsieur Hofreiter, si vous m’écoutez maintenant, vous pourrez peut-être apprendre autre chose.

(Dr. Anton Hofreiter [Alliance 90 / Les Verts]: Ils disent le mensonge! J’aime écouter, mais je n’aime pas entendre le mensonge!)

Nous avons maintenant une ordonnance sur les engrais, qui prescrit un apport maximum en azote de 170 kilogrammes par hectare par fumier. Ils diabolisent l’agriculture allemande ici. Il y a des régions en Allemagne où les niveaux d’eau souterraine se situent entre 9 et 12 milligrammes de nitrates. Ce sont des régions dites vertes – de la qualité de l’eau et non de la direction politique. Dans ces régions vertes, les agriculteurs ne peuvent plus soulever que 170 kilogrammes de fumier. Mais dans ces régions, il existe également un élevage qui libère le paysage. Il pleut trois ou quatre fois plus dans ces régions que, par exemple, dans le Brandebourg. Les exploitations concernées du sud de l’Allemagne doivent maintenant déterminer si elles doivent arrêter l’élevage en raison de l’ordonnance de fertilisation en vigueur, même si les eaux souterraines sont en ordre. Vous aussi, vous devez répondre de cela avec votre populisme.

(Applaudissements de la CDU / CSU et des membres du FDP – Dr. Anton Hofreiter [Alliance 90 / Les Verts]: Avez-vous déjà entendu qui règne sur ce pays?)

Je vous entends souvent dire que vous voulez faire quelque chose pour l’agriculture. Les agriculteurs biologiques viennent me dire: nous ne pouvons pas financer la nouvelle technologie d’application des sols; nous avons besoin de solutions spéciales. – Voulons-nous maintenant renforcer la structure paysanne de petite et moyenne taille,

(Steffi Lemke [Alliance 90 / Les Verts]: Faisons-le tout le temps!)

ou allons-nous toujours le casser? C’est aussi votre responsabilité.

(Applaudissements de la CDU / CSU et des membres de l’AfD et du FDP – Dr. Anton Hofreiter [Alliance 90 / Les Verts]: Savez-vous qui est le ministre de l’Agriculture?)

Un nouveau resserrement de l’ordonnance actuelle sur les engrais que nous pourrions, Dieu merci, retenir encore. Nous devrions en discuter à nouveau de manière professionnelle. Il y avait des suggestions qui ne sont pas réalisables dans la pratique. Je donne un exemple: un verdissement d’hiver obligatoire a été proposé. Une telle verdure nécessite environ 100 kilogrammes d’azote au printemps. La brasserie d’orge est également cultivée dans certaines régions d’Allemagne. Cette orge de brassage peut nécessiter 70 kg d’azote. Si un jardinage d’hiver obligatoire est introduit, l’orge de printemps ne sera plus de l’orge brassicole, car sa teneur en protéines est trop élevée. Vous avez besoin d’un sol maigre en conséquence. C’est la pratique en Allemagne. Mais vous, les Verts, ne voyez pas cela et vous voulez simplement faire régner un populisme bon marché.

(Applaudissements des membres de la CDU / CSU et du FDP)

Il est bon que vous souhaitiez renforcer et développer l’agriculture biologique. Je suis totalement avec toi. Mais nous devons également nous assurer que les produits sont vendus sur le marché. Si vous parlez à des producteurs laitiers qui se tournent maintenant vers la production de lait biologique et cherchent désespérément des laiteries qui les achèteront au lait biologique, ainsi que des agriculteurs qui passeront à l’agriculture biologique et qui cherchent désespérément des fermes pour nettoyer leurs porcs d’engraissement, vous constaterez que Ces agriculteurs disent: Le marché est plein. Le consommateur n’est pas prêt à payer plus.

(Steffi Lemke [Alliance 90 / Les Verts]: Avez-vous entendu parler de la crise du lait, Monsieur Auernhammer?)

Donc: quelque chose de plus de réel dans toute la discussion!

(Applaudissements de la CDU / CSU et des membres du FDP – Cris de l’Alliance 90 / Les Verts)

Nous ne devrions pas nous séparer, mais chercher des solutions ensemble.

(Steffi Lemke [Alliance 90 / Les Verts]: Alors vous devez finir votre discours!)

Par exemple, nous avons discuté de la numérisation ce soir. Je vois aussi ici une solution pour rendre l’agriculture plus respectueuse de l’environnement et plus écologique à l’avenir. Si nous travaillons avec des méthodes de mesure techniques sur le terrain, par exemple, nous avons un grand potentiel. Mais je répète aussi: nous devons veiller à ce que cela ne gâche pas nos petites et moyennes structures.

Mesdames et Messieurs, oui, nous avons un problème de distribution et non un problème de quantité. Je me permets de me souvenir des zones rouges, des élevages intensifs.

(Steffi Lemke [Alliance 90 / Les Verts]: Les Verts sont probablement à blâmer!)

Veuillez consulter les biographies de votre propre parti qui, au cours des dernières années et décennies, ont assumé la responsabilité des ministères de l’Environnement de chaque pays.

(Steffi Lemke [Alliance 90 / Les Verts]: Ils sont complètement ridicules!)

Cela fait partie de la vérité aussi.

(Steffi Lemke [Alliance 90 / Les Verts]: ridicule!)

Mesdames et Messieurs, l’agriculture a une grande responsabilité dans la protection de l’eau potable; Nous avons tous une grande responsabilité – cela a été mentionné ici – également dans les secteurs des eaux usées et de la pharmacie. Je crois que ce n’est que si nous travaillons ensemble pour trouver de bonnes solutions que nous avons également de bonnes perspectives d’avenir.

Je vous remercie

(Applaudissements de la CDU / CSU et des membres du FDP)

