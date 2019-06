French News: Astrid Damerow: “Nous allons faire des progrès”

Source: CDU-CSU

Cher Monsieur le Président! Mesdames et Messieurs! L’eau propre – nous sommes tous d’accord sur ce point – est une ressource indispensable pour l’humanité. À cet égard, nous partageons assez les préoccupations de l’Alliance 90 / Les Verts. Ce que nous, cependant, le Dr Hofreiter, à ne pas partager du tout, est le genre de scandale et de peur que vous venez d’essayer ici.

(Applaudissements de la CDU / CSU et du FDP, ainsi que des membres de l’AFD et du Dr Gero Clemens Hocker [FDP])

Vous essayez encore et encore de donner l’impression que le gouvernement fédéral dirigé par la CDU / CSU est inactif.

(Appel de l’Alliance 90 / Les Verts: C’est vrai!)

Votre demande nous donne maintenant la possibilité de présenter le contraire.

(Niema Movassat [LA GAUCHE]: Allons-y!)

– D’accord, je vais commencer.

Tout d’abord. Dans l’accord de coalition, nous avons identifié l’eau potable comme le moyen de subsistance le plus important pour tous.

Deuxièmement. Bien entendu, le gouvernement fédéral fonde sa politique de l’eau sur les objectifs de durabilité des Nations Unies. Nous nous engageons également en faveur de la durabilité, car nous savons que l’eau est toujours en mouvement et que les impuretés ne s’arrêtent à aucune frontière. C’est pourquoi nous pensons globalement à la politique de l’eau et promouvons également des projets dans des pays où l’eau potable est tout sauf une évidence.

Troisièmement. Avec la directive cadre sur la stratégie marine de l’Union européenne, nous travaillons à la mise en œuvre de stratégies marines nationales coordonnées. Bien entendu, notre objectif est de réduire de manière significative la pollution de nos mers par le plastique.

(Applaudissements de la CDU / CSU – Marie-Luise Dött [CDU / CSU]: Exactement!)

Cependant, nous comptons sur un partenariat entre les secteurs de la marine marchande, de la pêche, du tourisme et d’autres parties prenantes. Nous ne pourrons maîtriser ces défis qu’au niveau mondial. Dans le budget de 2019, nous avons dégagé 50 millions d’euros pour promouvoir le transfert des technologies allemandes dans le domaine de la gestion des déchets en Asie et en Afrique.

(Applaudissements de la CDU / CSU – Marie-Luise Dött [CDU / CSU]: rouge-vert ne l’a jamais fait!)

Quatrièmement. La directive-cadre sur l’eau constituant l’élément central de la protection des eaux en Europe, nous poursuivons nos efforts pour parvenir au bon état de toutes les eaux.

(Daniela Wagner [Alliance 90 / Les Verts]: Travaillez-vous dessus?)

Le consortium fédéral / étatique sur l’eau étudie actuellement la manière dont nous tiendrons compte de la recommandation de la Commission européenne dans les futurs plans de gestion. Cependant, nous regrettons toujours que la Commission européenne ait jugé notre amendement à l’ordonnance sur les engrais insuffisant. Cependant, comme vous le savez également, la ministre fédérale de l’Agriculture, Julia Klöckner, est en pourparlers avec la Commission européenne afin d’obtenir des résultats optimaux.

Cinquième. Nous soutenons bien entendu la directive européenne sur l’eau potable et son développement ultérieur.

Sixième. Notre eau est polluée par de nombreuses substances et par des voies d’entrée. Avec le dialogue sur les substances traces, nous avons réuni les principaux acteurs pour élaborer des recommandations en vue d’une stratégie durable pour les substances traces pour le gouvernement fédéral. Les premières recommandations concrètes ont déjà été faites et la phase pilote est en cours.

Septième. L’année dernière, nous avons discuté de la protection contre les germes multirésistants ici au Bundestag. Avec la stratégie allemande en matière de résistance aux antibiotiques 2020, de nombreuses mesures ont été mises en œuvre avec succès. Entre 2011 et 2016, la consommation d’antibiotiques en médecine vétérinaire et chez le bétail a diminué de plus de 50%. Cela aussi a un impact positif sur nos eaux.

(Applaudissements de la CDU / CSU)

Nous mettons également en œuvre une campagne pour alerter le public sur les dangers d’une élimination incorrecte des médicaments via les eaux usées.

(Applaudissements de la CDU / CSU – Marie-Luise Dött [CDU / CSU]: très important!)

Huitième. Avec la modification du régime de taxe sur les eaux usées, nous voulons réduire davantage la pollution de l’eau. Bien entendu, nous suivons le principe du pollueur-payeur et encourageons l’évitement des polluants à la source.

(Applaudissements de la députée Marie-Luise Dött [CDU / CSU])

Nous discutons actuellement des avantages et des inconvénients d’une quatrième étape de purification. On ne sait toujours pas quelles méthodes conviennent le mieux dans quelle mesure.

(Applaudissements du député Artur Auernhammer [CDU / CSU])

Nous organisons déjà un dialogue national sur l’eau sous le slogan: Future Water. Ce faisant, nous examinons déjà l’approvisionnement en eau en 2050 aujourd’hui. Ici aussi, l’accent est mis sur la communication et la participation d’acteurs clés dans les domaines des infrastructures, de l’agriculture, de la protection des consommateurs, de la protection de la nature et du climat, ainsi que de la société civile. Je souligne: il s’agit de communication, de dialogue et non pas d’interdiction.

(Applaudissements de la CDU / CSU – Marie-Luise Dött [CDU / CSU]: C’est comme ça que ça fonctionne!)

Mesdames et Messieurs, parmi vos applications figurent des demandes déjà mises en œuvre ou traitées par le gouvernement fédéral dirigé par la CDU / CSU. Mais avec une ressource presque universelle telle que l’eau, il doit être compréhensible que les actions que nous posons aujourd’hui ne soient pas visibles après-demain. Le sujet de la qualité de l’eau nous présente constamment de nouveaux défis et de nouvelles idées, ce qui entraîne bien sûr un besoin d’amélioration. Cependant, nous ne voulons pas oublier que, ici, en Allemagne, nous avons toujours le grand privilège de pouvoir boire de l’eau en toute sécurité avec nos tuyaux dans chaque foyer. Ce n’est pas en danger, comme le Dr Hofreiter vient d’essayer de montrer.

(Applaudissements de la CDU / CSU et des membres du SPD et du FDP)

Nous avons beaucoup accompli ces dernières années. Nous savons tous que nous sommes confrontés à de grands défis. Celles-ci sont traitées par le gouvernement fédéral dirigé par la CDU / CSU. Nous devons déclarer que la CDU / CSU et le gouvernement fédéral agissent. Cependant, nous ne le faisons pas dans le contexte d’interdictions et de représailles, mais nous le faisons en dialoguant avec les partenaires nécessaires et indispensables. Nous accepterons les défis. Nous allons faire des progrès. J’attends avec impatience les discussions au sein de la commission de l’environnement.

Merci

(Applaudissements de la CDU / CSU et des membres du SPD)

