French News: Avancée pour une production de caoutchouc plus durable.

Source: BMW Group München: En collaboration avec des représentants d’institutions sociales, d’ONG et d’acteurs du traitement du caoutchouc naturel, le groupe BMW a lancé la Plateforme mondiale indépendante pour le caoutchouc naturel durable (GPSNR) lors d’une réunion de fondation à Singapour en mars. L’objectif est de rendre la chaîne de valeur du caoutchouc naturel entièrement durable et vérifiable. L’industrie automobile est l’un des plus grands recycleurs de caoutchouc naturel dans le monde.

Le caoutchouc naturel est extrait du lait végétal des hévéas. Cela se produit généralement dans les monocultures en Asie du Sud-Est, qui occupent maintenant une superficie de plus de huit millions d’hectares. En outre, plus de 80% sont cultivés dans de très petites exploitations. Il est donc difficile de vérifier les conditions de culture sociales et écologiques respectives.

Le groupe BMW ne se fournit que indirectement en caoutchouc naturel. Cependant, la transparence et la durabilité tout au long de la chaîne de valeur font partie intégrante de la philosophie de l’entreprise. C’est pourquoi l’entreprise s’engage depuis des années à inciter les fournisseurs de pneus à plus de durabilité. À l’heure actuelle, la demande annuelle de caoutchouc naturel pour les pneus de voiture du groupe BMW est d’environ 24 000 tonnes.

Tous les membres fondateurs du GPSNR se sont engagés à améliorer les conditions sociales et environnementales de la culture et à promouvoir une plus grande durabilité des partenaires commerciaux. En outre, des mesures seront prises pour lutter contre la déforestation et assurer une plus grande transparence dans les chaînes d’approvisionnement.

La plate-forme mondiale pour le caoutchouc naturel durable a été lancée par les responsables du projet de l’industrie du pneumatique (TIP) du Conseil mondial des entreprises pour le développement durable (WBCSD). Le WBCDS rassemble plus de 200 des plus grandes entreprises mondiales pour faire progresser le développement durable. Plus de 40 organisations et institutions participent actuellement au GPSNR. Il s’agit avant tout de fabricants de pneus, de fournisseurs, de l’industrie automobile et d’ONG qui s’engagent pour la protection de l’environnement et l’amélioration des conditions de travail au niveau international. Le groupe BMW est le seul constructeur automobile à être également représenté au sein du comité exécutif.

MIL OSI