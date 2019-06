French News: B. Zhamsuev: Il est nécessaire d’accorder une attention particulière à l’inclusion d’outils pour le développement de l’Extrême-Orient dans l’espace économique du territoire de Trans-Baïkal

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a pris part à la séance plénière de l’Assemblée législative du territoire trans-Baïkal.

Vice-président du Comité de la défense et de la sécurité du Conseil de la Fédération, représentant de l’organe exécutif du territoire transbaïkal Bair Zhamsuev Zhamsuev Bahir Bayashhalanovich, représentant de l’organe exécutif du territoire transbaïkéen, a participé à la session plénière de l’Assemblée législative du territoire transbaïkéen outils de développement et les préférences de l’Extrême-Orient dans l’espace économique Transbaikalian région spécifique paradis », – a dit Bair Zhamsuev.

Le village est le gardien des traditions et de la culture séculaires du peuple multinational de la Russie

À son avis, le rôle de l’agriculture dans l’économie régionale est clairement sous-estimé. «Le village est le gardien des traditions et de la culture séculaires du peuple multinational de la Russie. Ces dernières années, nous avons vu d’excellents exemples de production agricole dans la région, mais ils sont le plus souvent ponctuels et nécessitent une mise à l’échelle et un développement. Un soutien est également nécessaire pour les petites et moyennes entreprises, en particulier dans les zones rurales “, a déclaré le sénateur Alexander Osipov, gouverneur de la région de Zabaykalsky, Alexander Osipov, Alexander Mikhailovich Osipov. a présenté le plan de développement pour l’année en cours, assurant que toutes les forces du gouvernement régional et des gouvernements locaux visent à maîtriser l’environnement TV, consacré au développement de Trans-Baïkal. Il a appelé les députés de tous les niveaux à coopérer à la mise en œuvre de ces tâches: selon le gouverneur par intérim, les recettes du budget régional en 2018 s’élevaient à 70 milliards 791 millions de roubles et les dépenses engagées à 70,4 milliards de roubles. L’excédent des recettes sur les dépenses a été obtenu en obtenant des subventions supplémentaires du budget fédéral d’un montant de 2,4 milliards de roubles. au 4ème trimestre 2018. Le montant total de la dette publique du territoire de Trans-Baïkal s’élevait à 27,5 milliards de roubles au 1er janvier 2019. «À la fin de l’année, nous avions réglé des dettes avec des employés du secteur public. Alexander Osipov a souligné les priorités du développement économique, à savoir le développement de domaines clés tels que le complexe agro-industriel, la transformation du bois, les petites et moyennes entreprises, le potentiel de transport et l’exploitation minière. Le “plan pour accélérer la croissance économique du territoire du Trans-Baïkal jusqu’en 2025” suggère 36 projets avec des investissements de 790 milliards de roubles. Le programme national de développement de l’Extrême-Orient est en cours d’élaboration et devrait être approuvé cet automne. Le gouvernement de la Fédération de Russie est en train d’examiner le décret sur l’instauration d’un régime de zones de développement prioritaires pour la Transbaïkalie. Il prévoit 15 projets, avec un investissement total de 196 milliards de roubles, la création de 9 000 emplois. Le régime du TOR devrait couvrir 19 districts de la région.Assemblée plénière, les députés de l’Assemblée législative de Trans-Baïkal ont adopté un projet de loi sur la tenue d’élections anticipées du gouverneur de Trans-Baïkal. Les élections du 8 septembre seront l’une des 16 régions de la Russie où se dérouleront les élections directes des hauts fonctionnaires en septembre 2019. Alexey Butylsky, président de la commission parlementaire de la politique budgétaire et fiscale, a indiqué que 2019 assure pleinement la mise en œuvre de toutes les garanties sociales. Compte tenu de ces changements, les recettes de la région s’élèvent à 69,9 milliards de roubles. La part des dépenses s’élève à 71,4 milliards de roubles, ce qui donne un déficit de 1,5 milliard. Les députés ont adopté les amendements au budget en deux lectures lors d’une même réunion.

