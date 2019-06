French News: Concours SenseBox pour les écoles de Hambourg

Source: Koerber Foundation Chaque vendredi, des milliers de jeunes descendent dans la rue pour leur avenir. FridaysForFuture représente à la fois un défi pour les écoles, mais aussi une occasion d’intégrer fermement les thèmes de la protection du climat, de la durabilité et de la numérisation dans la vie quotidienne de l’école et de transmettre ainsi des compétences cruciales pour l’avenir. Parce que ces compétences sont indispensables pour les options de participation sociale et de développement de carrière, la Fondation Körber invite les enseignants de toutes les écoles de Hambourg à créer avec la senseBox des projets de recherche interdisciplinaires sur les thèmes de l’environnement et du développement durable. Les idées de projets peuvent être envoyées avant le 30 août. Plus d’informations sur le concours senseBoxCommuniqué de presse et photos

