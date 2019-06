French News: Conseil consultatif sur la finance durable commence ses travaux

Source: Ministère fédéral de l’Environnement, Conservation de la nature, Construction et Sûreté nucléaireLe Conseil consultatif conseillera le gouvernement fédéral sur l’élaboration et la mise en œuvre de sa stratégie de financement durable, regroupera les compétences existantes et encouragera le dialogue entre les acteurs concernés.

L’Allemagne devrait devenir un chef de file en matière de financement durable

Le gouvernement fédéral a mis en place aujourd’hui un conseil consultatif pour la “finance durable”. Le Conseil consultatif conseillera le gouvernement fédéral sur l’élaboration et la mise en œuvre de sa stratégie de financement durable, regroupera les compétences existantes et encouragera le dialogue entre les parties prenantes concernées. En ce qui concerne la finance durable, le gouvernement fédéral comprend la prise en compte des aspects de durabilité dans les décisions des acteurs du marché financier. Composé de représentants du monde des affaires, de la société civile et de la science, ainsi que de divers ministères fédéraux, une stratégie de financement durable en Allemagne est actuellement mise en œuvre à l’initiative du ministère fédéral des Finances et du ministère fédéral de l’Environnement et en coopération étroite avec celui-ci. développé. Il s’agit également d’utiliser la finance durable comme avantage concurrentiel pour renforcer l’Allemagne en tant que site financier et économique à long terme.Secrétaire d’État aux finances dr. Jörg Kukies: “Pour les acteurs des marchés financiers, il est déjà de l’intérêt de prendre en compte les risques environnementaux et climatiques dans les prêts, les investissements ou les contrats d’assurance. C’est non seulement le ministère fédéral des Finances et l’Autorité de surveillance financière, mais aussi la majorité du secteur financier lui-même, mais les acteurs des marchés financiers devraient également tirer parti des possibilités offertes par la transformation de l’économie réelle vers une économie plus durable et respectueuse du climat. Nous soutenons depuis longtemps la finance durable aux niveaux européen et national. En Allemagne, le niveau d’expertise dans ce domaine est déjà très élevé et nous espérons que le Conseil consultatif réuni aujourd’hui soutiendra le gouvernement fédéral de son expertise et donnera au secteur financier une impulsion précieuse. “Le secrétaire à l’Environnement, Jochen Flasbarth, a déclaré et les objectifs de durabilité affectent également le secteur financier. Un système financier durable et tourné vers l’avenir est la pierre angulaire de la prospérité de notre économie et de notre société. Par conséquent, il est essentiel de tracer la voie maintenant: les aspects environnementaux et sociaux doivent être pris en compte beaucoup plus dans les décisions d’investissement qu’auparavant. Des règles de divulgation contraignantes sur les impacts climatiques et environnementaux d’un investissement, par exemple, constituent un levier important à cet égard. La bonne chose est que les rendements et la durabilité vont de pair. Les entreprises qui se créent des conditions sociales écologiques réduisent les risques d’investissement et ont ainsi plus de succès sur le plan financier. La durabilité est une opportunité d’ouvrir de nouvelles manières d’ajouter de la valeur. “Lors de la réunion inaugurale du conseil consultatif, ce dernier a adopté un programme de travail détaillé et a nommé Karsten Löffler de la Frankfurt School of Finance & Management à la présidence.

