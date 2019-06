French News: Coup d’envoi du “Forum fédéral” du ministère fédéral des Finances

Source: Ministère fédéral des finances 06.06.2019

Le 4 juin 2019, le lancement du Forum fédéral a eu lieu au sein du ministère fédéral des Finances. Des experts des sciences, de la politique et de l’administration ont discuté des défis des budgets publics et de l’avenir du fédéralisme.

Dans la première partie de l’événement, le professeur dr. Dr. h. c. Clemens Fuest, président de l’Institut Ifo de Munich, sur les défis du budget fédéral et des États après neuf ans de reprise macroéconomique. Dans son exposé, la présidente de la Cour des comptes fédérale, Kay Scheller, a examiné dans quelle mesure les finances publiques sont préparées aux défis du frein à l’endettement et aux règles de stabilité européennes. Dr. Ursula Weidenfeld a modéré la discussion suivante “Les finances publiques sont-elles prêtes pour les défis à venir?”. En plus du Prof. Dr. Dr. h. c. Clemens Fuest et la Cour des comptes fédérale Kay Scheller, sénatrice aux finances à Berlin Matthias Kollatz, Lutz Lienenkämper, ministre des Finances de la Rhénanie du Nord-Westphalie, Prof. dr. Thiess Büttner et le secrétaire d’État Werner Gatzer ont pris part à la discussion, qui a ensuite permis de mieux comprendre les possibilités et les limites du fédéralisme. Prof. Dr. Stefan Korioth, dans sa conférence, éclaire les concepts et les intérêts du fédéralisme financier allemand depuis 1949. Jörg Dräger, membre du conseil d’administration de la Bertelsmann Stiftung, a mis à l’épreuve le fédéralisme éducatif en Allemagne. Lors de la table ronde sur l’avenir du fédéralisme en Allemagne, aux côtés de Prof. Dr. med. Stefan Korioth et dr. Jörg Dräger, MdB Anja Hajduk (vice-présidente du groupe Bundestag Alliance 90 / Les Verts), Prof. dr. Henneke (membre exécutif de l’association de comté allemande) et secrétaire d’État Le Forum fédéral doit fournir une plate-forme au niveau fédéral tous les deux ans, où les représentants des sciences, de la politique et de l’administration peuvent échanger des points de vue sur des sujets aussi actuels que fondamentaux de la finance fédérale. L’événement de lancement a suscité un grand intérêt.Téléchargements

