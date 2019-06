French News: Dans la région de Kemerovo, le bureau du procureur a aidé une femme à prouver qu’elle était en vie

Source: Russie – Bureau du procureur général

Le bureau du procureur de la ville de Leninsk-Kouznetski, dans la région de Kemerovo, a procédé à une inspection de l’appel d’une femme de la localité concernant le non-paiement de sa pension. Elle a expliqué qu’elle avait déposé une demande auprès de la caisse de retraite de la Fédération de Russie dans la ville de Leninsk-Kuznetsky, où elle avait appris que sa pension avait été suspendue en raison du fait qu’elle avait reçu un certificat de décès selon lequel elle était décédée le 7 février 2019. Lors de la vérification par le procureur, il a été établi qu’en janvier 2019, une femme souffrant de gelure aux deux membres inférieurs avait été emmenée à l’hôpital de la ville sans papiers d’identité, sans lieu de résidence spécifique. Elle lui a fourni des données personnelles qui correspondent à celles du demandeur. La patiente est décédée en février et, lors de son inspection par la police, le cadavre a été soumis à un examen anatomique. Par la suite, il a été décidé de refuser d’engager une action pénale, l’office de l’état civil a émis un certificat de décès et les informations personnelles du requérant ont été enterrées. le droit aux prestations de retraite certificat de décès amb invalide. Le tribunal a pleinement répondu aux exigences du procureur. Le paiement des pensions a été repris. Vous pouvez vous informer à ce sujet et sur les autres informations concernant le service d’information et de communication du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie “AIR” à l’adresse suivante: efir.genproc.gov.ru

