French News: Dans la région de Novgorod, un fonctionnaire condamné à une amende pour violation de la législation sur le système des contrats

Le bureau du procureur du district de Krestetsky, dans la région de Novgorod, a effectué un contrôle de la mise en œuvre de la législation sur le système de passation des marchés pour l’acquisition de biens, travaux, services pour la satisfaction des besoins des municipalités. En vertu de la législation en vigueur, les informations relatives à l’exécution d’un contrat dans le système d’information unifié n’ont pas été publiées dans le délai imparti par la loi. le vice-président du comité de la politique de placement de l’administration du district a déposé une infraction administrative en vertu de la partie 2 de l’art. 7.31 du Code administratif de la Fédération de Russie (soumission tardive à l’organe exécutif fédéral autorisé à tenir un registre des contrats passés par les clients contenant des informations (informations et documents) à inclure dans ces registres). sur le service d’information et de communication du Procureur général de la Fédération de Russie “AIR” à l’adresse suivante: efir.genproc.gov.ru

