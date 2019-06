French News: Depuis le début de 2019, les exportations de gaz vers la Hongrie ont été multipliées par 1,6.

Source: Gazprom en russe

Paru le 6 juin 2019 à 19h05

Aujourd’hui, dans le cadre du Forum économique international de Saint-Pétersbourg – 2019, une réunion de travail a eu lieu entre Alexey Miller, président du comité de direction de Gazprom, et Peter Siyarto, ministre des Relations économiques extérieures et des Relations de la Hongrie.

La réunion a abordé les problèmes actuels et les perspectives de coopération. Le sujet principal de la réunion était l’approvisionnement en gaz. Il a été noté que du 1er janvier au 5 juin 2019, Gazprom avait livré 4,3 milliards de mètres cubes à la Hongrie. m de gaz. C’est 57,5% plus élevé que dans la même période de 2018. La Hongrie a acheté plus de 2 milliards de mètres cubes de gaz à Gazprom. mètres de gaz à livrer en 2019.

Une attention particulière a été accordée au développement du système de transport de gaz hongrois. Lors de la réunion, l’intention de la partie hongroise a été identifiée de garantir la possibilité de recevoir le gaz, qui sera fourni à l’Europe via le gazoduc Turkish Stream, dès que possible.

Référence: Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg – 2019 se tiendra du 6 au 8 juin au Centre des expositions et des congrès ExpoForum. Le thème principal est «Élaborer un programme de développement durable». En 2018, Gazprom a fourni 7,6 milliards de mètres cubes de carbone à la Hongrie. mètres de gaz – 7,3% de plus qu’en 2017 (7 milliards de mètres cubes). En 2017, Alexey Miller et Peter Siyarto ont signé la feuille de route. Le document prévoit la mise en œuvre d’un certain nombre d’activités visant à développer le SMT hongrois.

Département de l’information de PJSC Gazprom

Dernières nouvelles connexes

MIL OSI