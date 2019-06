French News: Discours de Heiko Maas, ministre des Affaires étrangères, à la demande du gouvernement fédéral: “Maintien de la participation allemande à la présence de sécurité internationale au Kosovo (KFOR)” au Bundestag

Source: Ministère AmtDiesen Mois, à 20 Ans, la KFOR au Kosovo désormais dure. Il est de la plus longue d’affectation à l’étranger de la Bundeswehr. On suppose que l’on entend, comme Récemment, quelqu’un a dit, la KFOR était un oubliées Utilisation.Chers Collègues, nous ne devrions pas permettre à un Soldat allemand et un Soldat allemand Expatrié est oublié.Dans le Cas de la KFOR, on peut le prétendu Oublier, en outre, peut-être même comme un bon Signe valeurs, comme un Signe qu’il est là depuis longtemps, n’est plus tous les jours claque, que la situation Sécuritaire est stable maintenant est. En conséquence, il a le Caractère de l’Utilisation, dans les deux dernières Décennies, modifie très fortement. À la fin de l’Année dernière, l’Armée allemande à partir de votre Camp militaire dans le Sud du Kosovo, de retirer et est aujourd’hui seulement encore à Pristina présent. Sur le site de l’ancien Campement, actuellement, d’ailleurs, un kosovarisch-allemand d’Innovation et de Trainingspark. Ici IT des Entreprises, de la Créativité et de la Culture seront situés, peut-être même un Hôpital universitaire de Formation des Infirmières et des Médecins. Je trouve l’affiche très bien où nous en 20 Ans.Cela est particulièrement évident lorsque nous encore une fois, la Situation en 1999 comprendre: 850 000 Civils étaient des ont fui leurs foyers, plus de 600 000 Personnes étaient à l’intérieur du Kosovo a chassé, et dans un Pays de 2 Millions d’Habitants. La police et les Tribunaux n’ont pas fonctionné. Votre première Streifgänge ont la Bundeswehr en passant détruites et brûlées, Häuserketten.Depuis, les Soldats de la KFOR un Environnement sûr et sécurisé dans ce Pays. Vous avez un besoin urgent de Travail des organisations d’aide humanitaire en charge et le Retour des personnes Déplacées permet, entre autres, grâce à d’importantes opérations de Déminage. Kosovo Population est aujourd’hui largement Confiance a pris dans la reconstruit multiethnique de la Police dans ce Pays multiethnique ne va pas de Soi

