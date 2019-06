French News: Dr. Andreas Nick: “Le Conseil de l’Europe a apporté une contribution décisive à l’ordre juridique et à la paix en Europe”

Source: CDU-CSU

Monsieur le Président! Chers collègues! 70 ans du Conseil de l’Europe – pour nous, en Allemagne, il s’agit avant tout d’une raison de profonde gratitude; parce que le Conseil de l’Europe était non seulement la première organisation intergouvernementale en Europe après 1945, mais aussi la première que l’Allemagne ait de nouveau incluse dans la communauté internationale. On se souviendra de cela l’année prochaine avec 70 ans d’adhésion allemande.

Le Conseil de l’Europe peut se prévaloir d’un bilan sans précédent pour amener les jeunes démocraties à se conformer aux normes de l’État de droit, des droits de l’homme et de la démocratie pluraliste après 1949 et après 1990. Permettez-moi de dire que sans cet exploit historique, les pays de l’Europe centrale et orientale auraient besoin de préadhésion l’Union européenne était impensable. Ainsi, le Conseil de l’Europe a apporté une contribution décisive au droit européen et à l’ordre de paix dans son ensemble.

Aujourd’hui, le Conseil de l’Europe compte 47 États membres et plus de 800 millions d’habitants. Outre l’UE, il s’agit non seulement de régions telles que les Balkans occidentaux et le Caucase, mais également de voisins vastes et parfois difficiles, tels que la Russie, l’Ukraine ou la Turquie. La tâche essentielle du Conseil de l’Europe est la protection des droits de l’homme individuels. Ceci est principalement garanti par la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg.

Toutefois, compte tenu des débats politiques qui se sont déroulés à l’Assemblée parlementaire au cours des dernières années, je ne dois pas oublier que tout ce qui peut sembler souhaitable en termes sociopolitiques n’est donc pas un droit de l’homme. Pour reprendre les termes du philosophe français André Glucksmann, les droits de l’homme ne concernent pas les vacances annuelles au Club Méditerranée, mais les empêchent de tomber en enfer.

Dans de nombreux cas, nous devons donc commencer beaucoup plus tôt, notamment en ce qui concerne l’état de droit et la démocratie pluraliste.

Lorsque ce cadre institutionnel s’érode, les droits individuels ne peuvent plus être pleinement protégés.

Il est indéniable que nous faisons actuellement face à un nouveau défi, avec un nombre croissant d’États Membres, qui ne souhaite évidemment pas aller dans cette direction, mais adopte d’autres approches de ces normes. Malheureusement, cela concerne également les États membres de l’Union européenne, tels que la Pologne et la Hongrie. En principe, le Conseil de l’Europe dispose d’un ensemble d’instruments appropriés, allant de la procédure de suivi de l’Assemblée parlementaire aux avis de la Commission de Venise et aux arrêts de la Cour de justice européenne. Cependant, dans le cas de problèmes dans des États membres individuels, cela n’est pas toujours appliqué de manière résolue et cohérente.

Mesdames et Messieurs, aujourd’hui, non seulement le 70e anniversaire du Conseil de l’Europe est reconnu; Au lieu de cela, le Comité des Ministres à Helsinki prend aujourd’hui également des décisions importantes pour son avenir. La décision prise aujourd’hui par le Comité des Ministres représente une étape importante pour surmonter la crise institutionnelle entre les institutions du Conseil de l’Europe. La collègue Schwabe a déjà montré cela. La décision réaffirme également la position allemande partagée à parts égales par le gouvernement fédéral et la délégation, à savoir que la Russie devrait, si possible, rester membre du Conseil de l’Europe, avec tous ses droits et obligations.

Ce n’est que si cela réussit que la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme pour 140 millions de citoyens de la Fédération de Russie sera maintenue.

Je souhaite expressément remercier la présidence finlandaise pour les efforts déployés au cours des derniers mois. Il a apporté une contribution remarquable à l’avenir du Conseil de l’Europe.

Non, j’aimerais réciter dans son contexte. – En mettant en place un mécanisme de sanction solide pour l’avenir, nous voulons également créer un outil pour sanctionner efficacement les pays qui violent nos valeurs fondamentales conformément au Statut du Conseil de l’Europe.

En outre, le Conseil de l’Europe est également sollicité pour d’importantes tâches futures. Permettez-moi de citer deux exemples: en janvier, nous avons appelé les États européens à veiller à ce que les auteurs et auteurs de violations des droits de l’homme dans le monde puissent être sanctionnés de manière ciblée et constitutionnelle et non dans leur ensemble, des États entiers ou des États en introduisant la loi Magnitsky de portée mondiale. peuples. Les sanctions devraient affecter personnellement ceux qui violent les droits de l’homme. En ce qui concerne la conception éthique de l’intelligence artificielle, le Conseil de l’Europe peut apporter une contribution importante à son utilisation dans le respect de la démocratie, des droits de l’homme et de la prééminence du droit.

Konrad Adenauer a déjà qualifié le Conseil de l’Europe de conscience européenne. Je pense que nous sommes d’accord avec la présidente de l’Assemblée parlementaire, Liliane Maury Pasquier, qui a déclaré hier soir que notre histoire commune et notre ferme désir de faire de l’Europe un endroit prospère et pacifique sont plus forts que les désaccords, les divisions et les conflits que nous sommes actuellement confrontés. – Cela s’applique non seulement au passé, mais également au futur.

Merci

