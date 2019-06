French News: Dr. Christoph Ploß: Nous voulons promouvoir la protection du climat par l’innovation, l’entrepreneuriat, la science et la recherche

Source: CDU-CSU

Monsieur le Président! Mesdames et Messieurs! Certaines déclarations des Verts dans ce débat m’ont un peu surpris. Parce qu’avant les élections européennes et dans de nombreux débats parlementaires, nous, le groupe parlementaire CDU / CSU, avons souligné à maintes reprises – vous aussi les Verts – que nous ne pouvons résoudre les grandes questions politiques que de manière européenne et multilatérale et non avec des tentatives solos nationales.

Nous avons parlé de politique étrangère, de sécurité et de défense; nous avons parlé de politique de migration. Mais nous avons également parlé de la protection du climat et réalisé que nous ne pouvons pas tout faire nous-mêmes. C’est pourquoi je suis très surpris que vous deviez reprendre cette promesse juste après les élections européennes et que vous ne parliez réellement que pour un effort national individuel.

Si vous regardez les chiffres – je vous recommande de le faire après le débat -, vous voyez alors que l’Allemagne est responsable de 2,3% des émissions de CO 2, les États-Unis de 15% et la Chine de 28%. ,

Environ 1 400 nouvelles centrales au charbon sont en construction ou en projet dans le monde. Si vous le regardez sobrement, alors vous voyez: Avec un effort national individuel, nous ne pourrons pas faire progresser la protection du climat.

Mesdames et Messieurs, il va sans dire que le Bundestag allemand et ici en Allemagne ont également besoin d’efforts, même si nous sommes finalement favorables à une solution européenne. Mais je dis aussi très clairement que cela vient d’être mentionné dans le débat; C’est ce qui se passe à gauche: il serait faux d’imposer des taxes nationales et de simplement les augmenter. Cela n’inspirerait pas particulièrement les gens qui ont peu d’argent, pas pour la protection du climat. Tout ce que nous avons à faire, c’est de regarder la France voisine pour voir ce que cela donne si vous ajoutez une nouvelle taxe sur le carbone.

Au lieu de cela, il serait préférable d’étendre le système européen d’échange de quotas d’émission, qui a été lancé avec succès ces dernières années, à d’autres domaines, tels que les transports ou les bâtiments. Ce serait quelque chose que nous pourrions très bien imaginer et qui correspond également à notre ligne pro-européenne. Personnellement, chers Verts, j’espère que vous retrouverez votre chemin sur cette voie.

Parce que si vous regardez ce que cela signifierait, si les demandes que vous avez formulées ici et à d’autres occasions sont mises en œuvre, vous réaliserez: Nous avons deux options. Une fois que nous pouvons dire: le trafic maritime, aérien et automobile est considérablement réduit, il est interdit, comme vous le faites dans certains États avec des interdictions de conduire. Nous avons également la possibilité de lutter contre les changements climatiques grâce à l’innovation, à l’entrepreneuriat, aux sciences et à la recherche. Je dis très clairement au groupe CDU / CSU: nous voulons suivre la dernière voie et non la voie des interdictions, la voie de la retenue ou la voie du paternalisme.

Mesdames et Messieurs, C’est la raison pour laquelle les investissements record dans les infrastructures ont figuré en bonne place dans les deux derniers budgets fédéraux. Nous soutenons le transport en commun depuis les transports en commun, le trafic cycliste et l’extension de l’infrastructure ferroviaire du Bundestag allemand. Prenons l’exemple de l’itinéraire Hambourg-Berlin. En raison de l’expansion de l’infrastructure ferroviaire, il n’ya plus de liaison aérienne aujourd’hui, car il est si bon et pratique de voyager en train; Cet exemple devrait aller à l’école. De même, nous devrions nous concentrer sur les nouvelles formes innovantes de propulsion, telles que l’hydrogène; parce qu’il ne provoque pas d’émissions toxiques et qu’il est disponible presque à l’infini. Je voudrais vous inviter au lieu de suivre l’idéologie, préférant promouvoir et promouvoir l’hydrogène comme forme de propulsion, par exemple; à cause de cela – comme l’ont déjà dit dans une certaine mesure mes collègues du groupe parlementaire CDU / CSU – on pourrait également produire des carburants électroniques, des carburants synthétiques, qui pourraient à leur tour être utilisés pour alimenter des avions, des navires et des camions.

Si nous agissons ainsi, alors tout est novateur, moderne et prometteur. Vous pouvez alors associer la protection du climat à une bonne politique économique, puis le vent des côtes du nord de l’Allemagne, pour ainsi dire, directement dans les modes de transport, dans les divers moyens de transport. sur. Nous devrions donc le combiner – mais pas avec des interdictions.

Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier le gouvernement fédéral d’avoir pris d’importantes décisions, par exemple dans le cadre de la Stratégie pour la haute technologie 2025 ou du Programme national d’innovation pour la technologie de l’hydrogène et des piles à combustible. Il y a une promotion très spéciale qui devrait promouvoir cela. Le gouvernement fédéral est sur la bonne voie avec beaucoup de choses. Nous affirmons clairement qu’avec notre enthousiasme pour l’innovation, la créativité, la science, l’entrepreneuriat et un prix international du CO 2, nous voulons atteindre cet objectif, mais pas en réduisant les prix, en augmentant les taxes ou en instaurant une culture d’interdiction. Ce serait une mauvaise approche pour l’économie et pour les nombreux citoyens de notre pays.

Merci

