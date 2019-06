French News: Dr. Volker Ullrich: “Améliorer la situation des données en Europe”

Source: CDU-CSU

Monsieur le Président! Mesdames et Messieurs! L’Europe est un espace de liberté, de sécurité et de justice. Les gens attendent de l’État qu’il les protège, et cela s’applique non seulement au niveau national, mais également à l’Union européenne. Le terrorisme, la traite des êtres humains, le trafic de drogue, le blanchiment d’argent et la cybercriminalité ne se limitent pas aux frontières intérieures. C’est pourquoi nous avons besoin d’organismes d’application de la loi qui, dotés de pouvoirs suffisants, puissent combattre les criminels sur un pied d’égalité. C’est ce que les gens attendent de l’Europe et nous le rachèterons.

Ces multiples défis suggèrent que nous développons progressivement les pouvoirs des agences de sécurité européennes. L’objectif d’un bureau européen d’enquêtes criminelles est juste et nous y sommes attachés. Mais nous savons aussi que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir et que l’intégration européenne dans ce domaine exige beaucoup de nous.

Je tiens à souligner que la création du Parquet européen n’a pas été facile. Comme prévu à l’origine, à l’unanimité, il ne pouvait être réalisé, mais uniquement par le biais de la procédure dite de coopération renforcée. Cela signifie qu’à l’heure actuelle, seuls 22 pays sur 28 sont impliqués. Le Parquet européen n’a ni droit de procédure européen ni droit de fond européen. Cela montre que les premiers pas ont été faits, mais que le chemin à parcourir est encore long, et nous voulons suivre ce chemin avec raison et sens des proportions.

Nous notons qu’il existe plusieurs bases de données en Europe: Eurodac, le système d’information Visa et Schengen, le système d’information Europol et, à l’avenir, les systèmes d’entrée et de sortie. Avant tout, nous devons nous assurer que toutes ces bases de données sont mieux reliées en réseau et que la saisie des données dans ces bases de données est effectuée de manière à ce que les services de police nationaux aient une valeur ajoutée effective. Nous ne sommes pas où nous voulons être en matière d’échange et de rapprochement des données. Il s’agit d’une première étape importante pour améliorer les données en Europe: protéger nos citoyens et lutter contre la criminalité.

Bien sûr, Mesdames et Messieurs, nous avons également besoin du stockage des données de connexion. beaucoup a déjà été dit à ce sujet. Le cadre juridique est le suivant: La Cour constitutionnelle fédérale a rejeté une première loi du gouvernement fédéral en 2010 et a défini des lignes directrices sur la nature d’une conservation de données en Allemagne. En 2015, nous avons adopté une loi fédérale en vertu de ces directives. Des recours constitutionnels sont en instance contre cette loi. Cela n’a pas encore été décidé.

Outre le rejet de la directive initiale, la CJCE a également rejeté les régimes nationaux de conservation des données en vigueur au Royaume-Uni et en Suède. Cependant, cela ne signifie pas que la conservation des données serait fondamentalement irrecevable, mais qu’il est important que le législateur européen initie une directive de conservation des données et que les législateurs nationaux prennent ensuite l’initiative de cet ensemble nécessaire d’instruments en vertu de cette nouvelle directive. , Pour cela nous entrons.

(Applaudissements du député Axel Müller [CDU / CSU])

Nous ne voulons pas que soient découverts les crimes les plus graves pour lesquels l’enquête criminelle est finalement laissée au hasard. Pour le moment, cela dépend de la coïncidence si les données sont stockées ou non. Nous n’accepterons pas cela dans tous ces phénomènes – terrorisme, trafic d’êtres humains, trafic de drogue, pornographie enfantine.

(Applaudissements de la CDU / CSU)

Nous voulons un cadre constitutionnel pour arrêter les criminels.

Et oui, nous devons également discuter de la manière de mettre en place un droit pénal européen. Ce sera très exigeant, car la législation nationale sur l’intention et la négligence et les règles sur la collecte de preuves sont très différentes. Et précisément parce que c’est le cas, nous devons définir très soigneusement un cadre d’harmonisation européen. Cela n’arrivera pas du jour au lendemain.

Ce dont nous avons besoin maintenant, c’est d’un meilleur rapprochement des données, d’un plus grand nombre de postes de police et de sécurité – c’est ce que nous allons faire – et de la conscience que nous sommes sur la bonne voie. Laissez-nous discuter ensemble pour cela!

Merci

(Applaudissements de la CDU / CSU et des membres du SPD et du FDP)

MIL OSI