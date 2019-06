French News: Dr. Volker Ullrich: “La Convention doit rester au centre de l’action politique”

Source: CDU-CSU

Monsieur le Président! Mesdames et Messieurs! Avec la création du Conseil de l’Europe il y a 70 ans, l’intégration européenne a commencé. Il s’agissait de la première institution permettant à la République fédérale d’Allemagne de se rétablir après la seconde guerre mondiale.

Malgré tous les problèmes que nous décrivons à juste titre aujourd’hui, il convient de préciser qu’une organisation composée de 47 États et de plus de 800 millions d’habitants, fondée sur l’état de droit, la démocratie et les droits de l’homme, constitue un grand succès historique. Ça doit rester comme ça.

(Applaudissements des membres de la CDU / CSU et du SPD)

La Convention européenne des droits de l’homme est un texte juridique beau et astucieux dans lequel de nombreuses personnes en Europe placent leur dernier espoir. C’est l’une des raisons pour lesquelles la convention doit rester au centre de l’action politique.

Le Conseil de l’Europe n’est en effet pas l’Union européenne; il se tient à côté d’elle et souvent à l’ombre. Mais sans le pouvoir d’intégration du Conseil de l’Europe, le succès de l’Union européenne aurait été inconcevable. Le point de départ n’est pas seulement le marché unique, mais aussi des valeurs communes telles que les droits de l’homme et la démocratie, sur lesquelles nous nous basons en Europe.

(Applaudissements de la CDU / CSU et du SPD)

Le drapeau de l’Europe – à propos, la couronne étoilée sur fond bleu que nous voyons également ici dans la salle – était à l’origine le drapeau du Conseil de l’Europe, que les Communautés européennes n’ont repris qu’en 1986. C’est donc un symbole de l’Europe commune et des valeurs que nous défendons.

La Cour européenne des droits de l’homme est une institution dont les Européens peuvent être fiers. Il a largement contribué à la validité de la Convention sur les droits de l’homme avec sa jurisprudence. Il est d’autant plus nécessaire que la Cour poursuive ses travaux. Cela inclut le bon équipement de travail ainsi que le fait que les cas doivent être traités dans des délais raisonnables. Des procédures allant jusqu’à dix ans sont inacceptables. Nous avons besoin de moyens pour accélérer le droit procédural.

(Applaudissements de la CDU / CSU et du FDP)

Il est également important que les arrêts soient pleinement respectés par les États membres et mis en œuvre rapidement. Il ne doit y avoir ni escompte ni relativisation. C’est pourquoi nous devons réfléchir à la manière dont nous pouvons augmenter les sanctions si nous ne le faisons pas, y compris les amendes. C’est ce que nous devons aux droits de l’homme en Europe.

(Applaudissements de la CDU / CSU et des membres du FDP)

Nous savons que le Conseil de l’Europe est confronté à des défis majeurs.

Je voudrais rappeler un point qui n’a pas été soulevé aujourd’hui, à savoir les missions d’observation des élections, qui garantissent la garantie d’une élection juste et équitable dans toute l’Europe. Je dis cela récemment. C’est pourquoi il est important et juste que les observateurs d’élections assistent également à la répétition des élections locales à Istanbul et veillent à ce que ces élections se déroulent correctement.

(Applaudissements de la CDU / CSU, du SPD, du FDP et de l’Alliance 90 / Les Verts, ainsi que des membres de l’AfD et de la gauche)

Il est également juste que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour qu’aucun membre du Conseil de l’Europe ne soit perdu, mais pas au détriment de la liberté, des droits de l’homme ou de la démocratie. Nous savons que cela est actuellement contesté: par des États autoritaires, par des radicaux de droite et de gauche. Mais nous savons aussi que le Conseil de l’Europe n’a rien perdu de son rayonnement. Cela ne reste que si nous nous engageons clairement en faveur de la Convention des droits de l’homme et mettons tout en œuvre pour que ces valeurs soient également vécues et discutées au cœur de la représentation démocratique, notamment à l’Assemblée parlementaire. Laissez-nous travailler dessus.

Merci

(Applaudissements de la CDU / CSU et des membres du SPD et du FDP)

