French News: Droit de propriété résidentielle à réformer rapidement

Source: CDU-CSU

06/06/2019

Le ministère de la justice doit achever rapidement le travail de réforme dans la mise en œuvre de l’accord de coalition

Un groupe de travail fédéral et régional sous les auspices du ministère fédéral de la Justice et de la Protection du consommateur prépare actuellement des propositions pour la réforme de la loi sur la propriété du logement. Entre autres choses, les associations de propriétaires devraient être en mesure de prendre des décisions plus faciles en matière d’accessibilité, de rénovation énergétique, de promotion de l’électromobilité ou de protection des cambrioleurs. Le rapport du groupe de travail est attendu pour l’été. Thorsten Frei, vice-président du groupe parlementaire CDU / CSU au Bundestag, et la porte-parole de la politique juridique, Elisabeth Winkelmeier-Becker, expliquent:

Thorsten Frei: “Pour nous, en tant que faction syndicale, il est important que les communautés de propriétaires puissent agir. C’est pourquoi nous avons également stipulé dans l’accord de coalition que l’accession à la propriété doit être réformée. À l’avenir, les associations de propriétaires devraient pouvoir prendre des décisions plus facilement, par exemple, cambrioler des maisons, économiser de l’énergie, supprimer les barrières pour les personnes handicapées ou faciliter l’accès des résidents à des points de vente de véhicules électriques. Un groupe de travail composé de représentants du ministère fédéral de la Justice et de certains États fédérés prépare actuellement des propositions de réforme. Nous espérons que ces propositions aboutiront à une conclusion rapide et à un véritable soulagement pour les propriétaires. Le ministère fédéral de la Justice et de la Protection des consommateurs doit impérativement intervenir avant les vacances d’été. “

Elisabeth Winkelmeier-Becker: “Nous avons un urgent besoin d’une réforme complète de la loi sur la propriété résidentielle, qui est désespérément dépassée, afin de rendre les communautés de propriétaires plus aptes à agir. L’urgence provient du fait qu’en Allemagne, environ un appartement sur cinq se trouve dans une maison avec copropriété. Les propriétaires privés, en particulier, apportent une contribution importante à la fourniture de logements. Une VOIE claire et non ambiguë constitue également une contribution importante à la protection des consommateurs. Il est également important pour nous d’harmoniser le droit de la propriété résidentielle et le droit de la location. Nous espérons que les résultats attendus du groupe de travail constitueront une bonne base de travail. “

