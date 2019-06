Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a pris la parole à la clôture des Ves Jeux mondiaux des jeunes compatriotes.

Membre du Comité du Conseil de la Fédération chargé de la réglementation et de l’organisation des activités parlementaires, représentant de l’organe exécutif de l’Okroug autonome de Khanty-Mansiysk – Ugra Edward Isakov Isakov Eduard Vladimirovich, représentant de l’organe exécutif de l’Okrug autonome de Khanty-Mansiysk – Ugra a visité la région de Khanty-Mansiysk Vèmes Jeux Mondiaux des Jeunes Compatriotes.

Compatriotes russes – ambassadeurs de la langue russe et porteurs de la culture russe à l’étranger

S’adressant aux athlètes lors de la cérémonie de clôture des Jeux, le parlementaire a déclaré que l’atmosphère d’amitié régnait dans le stade ouvert «Ugra-Athletics» et que, parallèlement, la lutte pour la suprématie était intense entre les équipes les plus fortes.

Eduard Isakov a pris la parole à la clôture des Ves Jeux mondiaux des jeunes compatriotes «Les compatriotes russes sont des ambassadeurs de la langue russe et des porteurs de la culture russe à l’étranger. Ils vont bientôt rentrer chez eux, mais ils seront toujours les bienvenus chez eux, en particulier à Ugra “, a déclaré le sénateur. Les athlètes ont soutenu la proposition selon laquelle les enfants handicapés devraient participer aux Jeux de Compatriotes l’année prochaine.

Eduard Isakov a pris la parole à la clôture des Ves Jeux mondiaux des jeunes compatriotes “Cela suggère qu’une génération décente grandit dans le monde, capable de construire, de compassion et de bonté”, a déclaré Edward Isakov. Les volontaires de Yugra – les gars du mouvement des écoliers russes – se sont montrés à la seconde place, les hommes de Bulgarie et l’Abkhazie à la troisième place, et se sont montrés parfaits, à la bonne vitesse et à l’atmosphère positive.

