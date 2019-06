French News: Éliminer les causes structurelles du problème des nitrates

Source: Die Linke “Les entreprises agricoles doivent maintenant payer l’échec de nombreux gouvernements fédéraux et coalitions dans une alliance impie avec l’Alliance des agriculteurs allemands. La fin de l’horreur reste loin, tant que l’on ne cherche que des formules de compromis pour le soulagement des symptômes au lieu d’éliminer la cause: un modèle agricole antisocial qui fonctionne au détriment de l’homme et de la nature au profit de moins des sièges sociaux. Les agriculteurs ont enfin besoin de solutions claires et fiables et, si nécessaire, d’un soutien financier “, explique Kirsten Tackmann dans la perspective de la réunion de haut niveau sur l’ordonnance sur les engrais. La porte-parole du groupe DIE LINKE dans le domaine de l’agriculture poursuit: “Seules les menaces de paiement punitives drastiques de Bruxelles ont fait la différence. Mais dans ce système complexe de protection des sols et des eaux, nous devons enfin agir avec prévoyance au lieu de simplement réagir. Les agriculteurs devraient avoir tout intérêt à préserver leurs moyens de subsistance et ceux qui sont tout à fait naturels. La politique des gouvernements fédéraux axée sur les groupes, appuyée ou du moins acceptée par les coalitions, doit finalement être remplacée par un travail qualifié. La science met en garde depuis longtemps les voix de la science, mais elle n’a pas été suffisamment entendue. En raison de la situation menaçante, il ne doit y avoir aucune interdiction de penser. Si la densité de bétail extrême ou les méga chutes sont des causes majeures, le plafonnement du bétail sur les sites et dans les régions ne devrait plus être un tabou. Compte tenu de la menace d’amendes de près d’un million d’euros par jour, cet argent serait bien mieux investi pour passer à une structure d’élevage basée sur des terres et donc répartie à l’échelle régionale. Ce besoin est reconnu depuis longtemps par d’autres groupes, mais il faut maintenant agir. Ce qu’il faut, c’est un concept socialement acceptable contre les mutations structurelles massives qui menacent certaines régions du fait de mesures contraignantes de protection des eaux souterraines et de la nappe phréatique. Le retour systématique à une économie régionale cyclique serait véritablement durable. La politique doit enfin prendre le parti de l’agriculture durable, dans laquelle peuvent vivre les personnes travaillant dans l’agriculture, au lieu d’obtenir le moins de profits possibles au siège de la société. “

