French News: Fortes pluies au lieu de soleil

Source: Forschungszentrum JulichMess La campagne sur la sécheresse enregistre de fortes pluies

Fortes pluies au lieu de Soleil de conditions Météorologiques imprévues, obligeant les Chercheurs à une Adaptation de leur campagne de mesures.Copyright: pixabayErstens vient-il autrement et, deuxièmement, qu’on ne le pense: Ils avaient certes des situations météorologiques extrêmes, préparé, mais à l’autre Extrémité de l’Échelle. Le 20. Mai a lancé un groupe de Chercheurs, dans le Cadre de la Helmholtz-Initiative de MOÏSE, une campagne de Mesure en haute-Bavière, les Résultats de l’Impact des Vagues de chaleur et Sécheresse en fournir. Les Chercheurs veulent notamment de comprendre comment la Sécheresse sur le Sol, la Végétation ou la qualité de l’Air affecte. Les données d’Observation, d’aider, de développer des modèles Climatiques et la Protection de la Population. Mais au lieu de Températures élevées et de la Pénurie d’eau a apporté Profondément “Axel” les Scientifiques le Contraire: Beaucoup de Pluie. Dans un court laps de Temps, est tombé dans la zone d’Étude, ainsi, beaucoup de pluie, comme d’habitude dans un Mois.Les plus inattendus Météo demandé à l’équipe de Chercheurs sur Place à partir de la Spontanéité. Cependant, à travers les fortes pluies ont permis à l’Équipe de Scientifiques du centre de Recherche de Jülich possède une Force particulière de son Vorgehensmodells à démontrer. Ainsi, a permis un flexible du Capteur et le Concept, l’Adaptation de court terme initial Settings. Le Programme peut donc, comme prévu, jusqu’à la Mi-Juin se poursuivre. Maintenant, il va cependant pas plus pour que les Effets de la Sécheresse, mais les fortes pluies et les Processus avant, pendant et après un tel Événement à expiration. La campagne de Mesure comprend une Série de Capteurs pour la première fois utilisés.MOÏSE est “Modulaire Observation Solutions for Earth Systems”. Cette Initiative de construire des neuf Centres de recherche de la Communauté Helmholtz ensemble mobile et modulaire clé en main des systèmes d’observation sur les Effets dans le temps et dans l’espace, dynamique limitée Événements extrêmes de Précipitations et de Abflussereignisse, sur le Développement à long terme de la Terre et de Umweltsystemen à étudier. La Photo montre le Mobile Pays des Écosystèmes Atmosphere Flux-Module court Isotopes MoLEAF.Copyright: KIT / Kevin WolzDazu appartient à la Détermination de l’Humidité du sol par la Mesure du Rayonnement cosmique. Sur les soi-disant Cosmic Ray Capteurs de Neutrons dans l’air Ambiant sont comptés. “Les Neutrons de l’Intensité permet de tirer des Conclusions sur l’Humidité du sol, ainsi que le Dr Heye Bogena, de l’Institut de biotechnologie et sciences de la terre (IBG-3) du centre de Recherche de Jülich. “En Cas de grande Sécheresse de jouer à ces Données, bien sûr, surtout pour la Végétation, un Rôle. Les Informations peuvent être des Agriculteurs, par exemple pour le Contrôle de l’Irrigation. Trop de Pluie, quant à elle, permet de mieux se reconnaître quand le Sol pas d’autre de l’Eau plus”, explique Bogena de suite. Cette Connaissance pourrait le Risque de Crues plus facile à évaluer et les Avertissements sont donnés.Un autre de IBG-3 pour la première fois, dans le Cadre de l’MOÏSE-Testkampagne en haute-Bavière d’un Module de mesure est le Isotopes MoLEAF, le Mobile Pays des Écosystèmes Atmosphere de Flux Module de isotopenspezifischen Comptabilisation des émissions de CO2 et Wasserdampfflüsse entre l’Écosystème et l’Atmosphère. Les présentes Données collectées permettent d’importants écoulements de gaz dans ses composantes à “démonter”, donc la Einzelflüsse qui la composent sont (Photosynthèse/Respiration, de l’Évaporation/Transpiration), séparé de quantifier, et donc à déterminer quelles sont les Komponentenflüsse de plus en plus forte sur les événements extrêmes de répondre. Cette Information permet de Modèles, les effets du changement Climatique sur les écosystèmes terrestres et leurs opinions sur l’Atmosphère, de calculer, de l’améliorer.Produits de la Cosmic Ray Rover, un mobile de Neutrons, le Détecteur et le Isotopes MoLEAF Module insensible aux fortes pluies, il fallait un autre appareil de mesure météorologiques, tout d’abord, faire une pause. “Nous avons dû à l’Utilisation d’un Drone pour deux Jours de déplacer”, a déclaré le professeur. Nicolas Brüggemann (IBG-3). “Comme le Problème le plus important, il est apparu toutefois, une autorisation de vol pour des Périodes plus longues à obtenir”. Le Drone, équipé avec de nouveaux Capteurs comment Thermique et Multispektralkameras, est une autre Nouveauté dans le Cadre de la campagne de Mesure.Aussi, un Drone est venu à l’Utilisation.Copyright: ZeemanDie MOÏSE Mesures font Partie de la Intensivmesskampagne ScaleX 2019. Sous la Direction du Campus Alpin du Karlsruher Institut für Technologie (KIT) à Garmisch-Partenkirchen en bavière, à des Préalpes d’une durée limitée d’Instruments construit, à côté du centre de recherche de Jülich Universités et des Établissements scientifiques de toute l’Allemagne. Le Programme vise les Conséquences du changement Climatique, comme par exemple, l’Augmentation de Cahiersdufoot.Pour plus d’Informations:MOÏSE-Site web (en anglais)de MOÏSE BlogInstitut de la Bio et de la terre sciences Agrosphäre (IBG-3)

