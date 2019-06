French News: G. Karelova: Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg accorde une plus grande attention à l’agenda des femmes

Source: Russie – Conseil de la fédération

Dans le monde en rapide mutation, les femmes jouent un rôle de plus en plus important dans la résolution de problèmes sociaux, économiques et humanitaires majeurs, a noté le vice-président du Conseil de la Fédération.

La question de l’autonomisation économique des femmes fait l’objet d’une attention croissante au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, a déclaré Galina Karelova, vice-présidente du Conseil de la Fédération, Galina Nikolaevna, représentante de l’organe exécutif de la région de Voronezh, qui a participé à une série de discussions et de réunions au SPIEF.

Dans le monde moderne, les femmes jouent un rôle de plus en plus important dans la résolution des problèmes socio-économiques et humanitaires les plus importants, a souligné la vice-présidente du Conseil de la Fédération. Le développement de l’entreprenariat féminin contribue à vaincre la pauvreté, à créer de nouveaux emplois et à réduire le chômage. Dans le même temps, les grandes entreprises avec la participation active des femmes à la prise de décision obtiennent de meilleurs résultats financiers. «En effet, le thème de l’augmentation de l’activité économique des femmes est maintenant à juste titre classé parmi les plus pressants. Cela a de nouveau été confirmé par le Forum économique de Saint-Pétersbourg », a ajouté le parlementaire.

Le Conseil de la Fédération accorde une attention particulière au développement de “l’agenda des femmes”

Au cours de la session intitulée «Les femmes dirigeantes dans la construction de modèles économiques performants», Galina Karelova a déclaré que le Conseil de la Fédération accordait une attention particulière au développement du «programme pour les femmes». Suite aux résultats du deuxième Forum des femmes eurasiennes, un organe permanent a été créé sous la chambre haute: le Conseil du Forum des femmes eurasiennes, qui s’est déjà imposé comme une plate-forme de présentation unique pour les projets, tant en Russie qu’à l’étranger, a souligné le vice-président du Conseil de la fédération. que le Conseil mène un travail systématique pour élargir les perspectives économiques des femmes et promouvoir leur leadership, des programmes sont mis en œuvre pour garantir l’accès des femmes à l’information, à l’éducation, aux finances et à Nous développons des programmes d’entreprise pour soutenir le leadership des femmes et la responsabilité sociale des entreprises.Le directeur général de l’ONUDI, Li Yun, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce de la Fédération de Russie, Gulnaz Kadyrova, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume des Pays-Bas en Russie, René Jones Bos, partenaire de PwC Strategy & en Russie Irina Gaida, vice-présidente du conseil d’administration de la PJSC Bank, représentante de cercles d’experts du FC Nadiya Cherkasova, a partagé ses expériences et ses réalisations. programmes arodnymi dans l’autonomisation économique zhenschin.Obsuzhdeniyu nouvelles opportunités pour les femmes dans l’économie numérique a été session consacrée SPIEF « égalité des chances dans l’ère de la digitalisation. » La présidente de la Republika Srpska (BiH), Zelka Tsviyanovich, la vice-ministre de l’Education de la Fédération de Russie, Marina Rakova, la directrice générale d’IBM en Russie et de la CEI, Iris Jeba, la directrice adjointe de la Direction des experts présidentiels de la Fédération de Russie, Galina Karelova, ont souligné que l’économie numérique créait une nouvelle femme. Défis: exigences changeantes du processus éducatif, compétences professionnelles à respecter par les normes numériques modernes. “On parle beaucoup de la transition vers une économie numérique. Mike et des opportunités qu’il présente. Il s’agit de l’accès universel à l’information, de la possibilité de travailler à distance, du développement de nouveaux services électroniques. Tout cela transforme les possibilités de l’entrepreneuriat moderne, offre des avantages supplémentaires pour une incorporation plus active de la structure technologique moderne dans l’esprit d’entreprise », a déclaré la vice-présidente de la FS. Pour la première fois dans les domaines du SPIEF, le retrait du Forum des femmes eurasiennes a eu lieu sur le SPIEF. Elle a reçu la visite de participantes et d’amis du deuxième Forum des femmes eurasiennes. Dans le salon, une présentation des nouveaux projets du Forum des femmes eurasiennes a eu lieu, en particulier le lancement du concours annuel entre organisations étatiques et commerciales pour le développement du leadership des femmes. À la suite de la réunion, un accord de coopération a été signé entre le Conseil du Forum des femmes eurasiennes et la Fondation pour la promotion du développement social Innosocium concernant le développement conjoint de projets du Forum des femmes eurasiennes.

