French News: Gisela Manderla: “Stabilisation à long terme des États riverains de la Syrie”

Monsieur le Président! Mesdames et Messieurs! C’est très bien que les partis démocratiques aujourd’hui soient d’accord sur cette question importante. Je ne peux qu’être d’accord avec M. Lindner: ce qui venait du coin droit n’avait rien à voir avec le sujet. Et je ne voudrais pas évaluer les allégations de la gauche ici.

Mesdames et Messieurs, Le Moyen-Orient est une région instable depuis des années. De nos jours en particulier, des conflits menacent la stabilité et la sécurité sur le terrain, encore et encore. Cependant, les conséquences de ces conflits ne sont pas limitées au niveau régional, mais vont bien au-delà. Cela se reflète dans les mouvements de réfugiés en Europe à la suite de la guerre en Syrie.

Compte tenu de son importance géostratégique, l’Allemagne et l’Europe sont très intéressées par la stabilisation à long terme des États riverains de la Syrie. La mission FINUL – cela a déjà été exprimé ici – est un pilier important et vise à établir enfin un cessez-le-feu entre le Liban et Israël. Il fait donc partie intégrante de la stabilité dans toute la région.

Le Liban continue de faire face à de nombreux défis: le conflit syrien, l’influence iranienne et la présence du Hezbollah, en particulier dans le sud du Liban. Après avoir accueilli environ 1,3 million de réfugiés syriens, le Liban est devenu le pays où le taux de réfugiés est le plus élevé au monde en termes de population totale. De ce fait, la stabilité et l’amélioration des structures de l’État sont particulièrement nécessaires, notamment par la libération des forces de la FINUL par l’armée libanaise.

Avec la formation d’un gouvernement d’union nationale au printemps 2019 et la présentation d’un programme de réformes, des progrès importants ont déjà été réalisés. Cependant, il n’a pas encore réussi à établir la sécurité souveraine de sa propre frontière avec Israël. En ce qui concerne la surveillance maritime, il reste encore beaucoup à faire pour renforcer la marine libanaise. En outre, aucun cessez-le-feu permanent n’a encore été atteint, mais la mission de la FINUL s’est assuré qu’il était relativement calme sur le terrain.

La FINUL joue non seulement un rôle de médiateur important entre Israël et le Liban, mais apporte également une contribution importante au développement économique local.

Mesdames et Messieurs, grâce aux engagements internationaux et allemands, les capacités de la marine libanaise ont déjà été renforcées. Le gouvernement fédéral suit une contribution avec une approche globale. Au cours des sept dernières années, près de 1,5 milliard d’euros ont été dépensés et alloués pour faire face à la crise des réfugiés. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier toutes les organisations qui aident les enfants à aller à l’école et à se procurer de la nourriture. Je remercie particulièrement les soldats de la Bundeswehr qui participent à cet engagement pacifique à ce stade.

Mesdames et Messieurs, pour qu’une bonne solution soit atteinte, la mission de la FINUL doit être poursuivie. C’est pourquoi je demande votre vote aujourd’hui.

