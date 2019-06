French News: GroKo se lance dans un projet d’armement d’une valeur de plusieurs milliards

Source: La gauche “DIE LINKE rejette ce projet d’armement géant. C’est un symbole d’un nouveau type de guerre, y compris les bombardements et les bombardements par des drones “, a déclaré Tobias Pflüger, porte-parole du groupe DIE LINKE sur la politique de défense, faisant référence à l’étude conceptuelle du gouvernement fédéral sur le développement du système de combat aérien futur (FCAS). et des avions de combat télécommandés et des systèmes de guidage basés à terre. Le mégaprojet est prévu avec la France, l’Espagne veut aussi y participer. Pflüger poursuit: “Le système aérien de combat du futur (FCAS) est également équipé de drones, vraisemblablement de drones armés. De plus, avec l’armement atomique FCAS – avec les armes nucléaires françaises – possible. Cela signifierait un nouveau type de participation nucléaire. Le projet a été précipité deux jours avant la réunion du Comité de la défense. Les documents sont volumineux, compte tenu du peu de temps dont nous disposions, ce sont des prétextes de temps de préparation et, en réalité, un contournement du Parlement. Et ceci pour un système d’armes capable de déclencher une nouvelle spirale d’armement. De plus, les coûts à prévoir sont si élevés que le gouvernement fédéral ne veut même pas donner d’estimation. DIE LINKE rejette cette modernisation: la Grande Coalition, dans son état fragile actuel, n’a rien de mieux à faire que de mettre en place des projets d’armement d’une valeur de plusieurs milliards d’euros, en plus du droit de l’immigration et du droit des réfugiés. Et en période d’urgence infirmière et de manque d’enseignants. “

