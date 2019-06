French News: Hans-Jürgen Irmer: “Le crime n’a pas de limite”

Source: CDU-CSU

Cher Monsieur le Président! Mesdames et Messieurs! Permettez-moi tout d’abord, au nom de l’Union européenne, d’espérer, au nom des autres groupes, remercier tous ceux qui accomplissent leur travail au sein d’Europol. Europol, y compris la directrice exécutive, Mme De Bolle, fait un excellent travail. Cela doit être explicitement reconnu à cette occasion.

Chers collègues du FDP, Votre demande était, bien entendu, basée uniquement sur de nobles motifs. nous le savons tous. Mais il est assez bon à cet égard – cela est déjà clair, chère Mme Mittag – que nous pouvons discuter d’Europol. Je veux répondre à votre demande dans un proche avenir. Vous avez souligné à juste titre que les attaques terroristes deviennent de plus en plus menaçantes. Le crime organisé constitue une menace potentielle, de même que le crime en ligne. Les organismes nationaux d’application de la loi atteignent leurs limites. La coopération internationale peut être améliorée. cela aussi est juste. Le crime est mis en réseau au-delà des frontières intérieures. Ce dernier, Dieu le sait, n’est pas une nouvelle connaissance; c’est vrai. Malheureusement, le crime ne connaît pas de limites. Par conséquent, vous dites du FDP: Nous avons besoin d’un Office européen de la justice pénale; car la protection de la population est au cœur de la souveraineté des États. – C’est quelque chose que tu peux souligner. Sans sécurité, il n’y a pas de liberté individuelle; c’est vrai.

Dans ce contexte, vous dites: Europol a besoin de plus de personnel et de ressources. – Oui, c’est complètement correct. Mais j’ajoute: non seulement plus de personnel et plus de ressources, mais aussi les possibilités techniques pour assurer l’interopérabilité. Le flux de données, l’échange de données et l’acquisition de données sont essentiels au succès d’Europol en tant que point névralgique de fourniture, d’analyse et d’évaluation de données, ainsi que d’informations sur les États membres. Cela signifie – comme Schuster l’a fait remarquer à juste titre; C’est exactement votre problème politique: si vous voulez évaluer et analyser quelque chose, vous avez d’abord besoin de données. Vous devez donc pouvoir capturer les données du messager. Tu as besoin

(Konstantin Kuhle [FDP]: Une base légale constitutionnelle!)

la rétention de données, les données de la numérisation du véhicule, la détection de brouillard et des options de stockage plus longues Ce sont, après tout, les conditions de base du succès d’Europol.

Vice-président Wolfgang Kubicki:

Monsieur le député, permettez-vous une question de M. Höferlin, groupe FDP?

Hans-Jürgen Irmer (CDU / CSU):

S’il te plait, gentil.

Manuel Höferlin (PLR):

Monsieur le collègue, les rangs du syndicat me disent pour la deuxième fois que la conservation des données est essentielle au travail de la police. On pourrait presque avoir l’impression que le travail de la police n’est pas possible sans la conservation des données. Cela signifie donc que nous vivons en Allemagne pendant des années complètement incertaines et que nous n’avons pratiquement aucune approche d’investigation. Je me demande comment la police en Allemagne peut en arriver à des enquêtes et à des résultats. Evidemment les choses sont différentes.

Ma question est la suivante: si vous dites que cela ne peut se faire sans la conservation des données, pourquoi n’avez-vous pas été en mesure de soumettre une loi constitutionnelle sur la conservation des données pendant des années?

Hans-Jürgen Irmer (CDU / CSU):

Je suis reconnaissant pour la question, M. Colleague. – À notre avis, la conservation des données est indispensable, non seulement de notre point de vue – c’est relativement insignifiant – mais également du point de vue de toutes les principales autorités impliquées dans le sujet,

comme le Bund Deutscher Kriminalbeamter, qui a déclaré publiquement que nous en avions besoin. Je rappelle également à l’Office fédéral de la police criminelle.

– Maintenant, c’est mon tour, M. Notz. Je suis debout près du microphone; Je suis un peu plus fort que toi. Par exemple, l’Office fédéral de la police criminelle a déclaré dans le contexte des enquêtes sur la mafia

(Manuel Höferlin [FDP]: Pourquoi ne soumettez-vous pas une version constitutionnelle?)

nous avons en fait une forme de conservation des données difficilement praticable.

C’est pourquoi nous avons besoin d’un changement correspondant de la loi.

Cela nécessite des majorités parlementaires et ce serait bien si vous étiez là. Nous vous invitons à une initiative législative.

Ils ont toujours refusé.

(Manuel Höferlin [FDP]: Constitutionnellement, collègue!)

Vous avez dit vouloir abolir la conservation des données. Vous n’êtes pas éligible pour nous donner des conseils à ce sujet.

Mesdames et messieurs, estimé collègue Kubicki, que je vois maintenant virtuellement devant moi,

a déclaré il ya quelques jours: nous avons besoin de plus de coopération, pas de plus de supervision. Nous avons besoin de plus de personnes à analyser. – Cher collègue Kubicki, En dépit de toute votre reconnaissance, que voulez-vous avec une coopération agréable et collégiale, si je ne dispose d’aucune information que je puisse analyser? C’est le point entier.

Nous n’avons aucune connaissance du réseautage, aucune connaissance des structures; Mais c’est exactement ce dont nous avons besoin.

Mesdames et Messieurs, je n’accepte pas que, dans cet État, de facto – du moins en partie – la protection des données se transforme en protection des auteurs. C’est la mauvaise direction. Par conséquent, nous devons obtenir un changement juridique correspondant ici.

En conclusion, j’estime vraiment que nos services de sécurité sont le plus gros problème pour vous, à l’instar des criminels.

Je n’ai aucune crainte de nos autorités de sécurité, y compris Europol et Interpol. Ils font un excellent travail.

Mais cela inclut l’échange de données optimal. C’est pourquoi je n’ai pas peur de nos autorités de sécurité, car je suis convaincue que malgré toutes les insuffisances individuelles, les individus accomplissent un excellent travail en travaillant avec sérieux, sérieux et professionnalisme.

Vice-président Wolfgang Kubicki:

Monsieur le collègue.

Hans-Jürgen Irmer (CDU / CSU):

Mesdames et Messieurs, les criminels m’inquiètent: ils sont l’ennemi de la liberté. Ils se battent avec toutes les méthodes illégales. Il doit donc le combattre – avec tous les moyens constitutionnels.

Vice-président Wolfgang Kubicki:

M. Irmer, –

Hans-Jürgen Irmer (CDU / CSU):

Et c’est la différence entre vous et nous, mesdames et messieurs.

Vice-président Wolfgang Kubicki:

– Le collègue de Notz aimerait poser une question. Permettez-vous cela?

Hans-Jürgen Irmer (CDU / CSU):

Qui?

Vice-président Wolfgang Kubicki:

Collègue de Notz.

Hans-Jürgen Irmer (CDU / CSU):

S’il vous plaît, cher collègue.

Dr. Konstantin von Notz (Alliance 90 / Les Verts):

Monsieur Irmer, merci d’avoir permis la question provisoire. – Tu dois m’expliquer à nouveau. Comme le dit M. Seehofer, la situation est le pays le plus sûr au monde, vous pouvez en discuter. C’est votre droit – sans rétention des données si précaire, pourquoi ne pas présenter une loi qui fonctionne?

(Manuel Höferlin [FDP]: La constitution est! – Dr. Volker Ullrich [CDU / CSU]: Il existe une loi!)

Combien de décennies la faction CDU / CSU veut-elle gouverner sans livrer? Je ne comprends pas. Pouvez-vous simplement prendre connaissance de la jurisprudence de la Cour de justice européenne et de la Cour constitutionnelle fédérale, selon laquelle vous n’êtes pas en mesure de présenter une loi constitutionnelle,

donc nous devons faire face à des alternatives?

Merci

Hans-Jürgen Irmer (CDU / CSU):

Mesdames et Messieurs! Cher collègue de Notz, je vous invite également à participer à la rédaction d’une telle loi.

Mais vous avez rejeté la rétention de données ainsi que les collègues du FDP, sans parler de la gauche extérieure.

Dans ce contexte, une coopération agréable et, idéalement, multipartite est nécessaire. Je vous invite à rejoindre.

Bien entendu, le ministre fédéral de l’Intérieur a raison lorsqu’il dit: Nous vivons dans un État sécurisé. – C’est comme ça. Mais le mieux est l’ennemi du bien,

et nous avons encore trop de crimes en Allemagne; c’est environ 5,8 millions chaque année. Chacun est trop. C’est pourquoi nous devons tout faire ensemble

améliorer la situation de la sécurité intérieure. Mesdames et Messieurs, vous êtes cordialement invités à participer.

Dans ce contexte – nous savons qu’il s’agit d’une noble motivation – et du message fondamental selon lequel nous voulons travailler ensemble au niveau européen, nous n’avons pas besoin de votre candidature. Tout d’abord, nous devons créer les conditions de base et, si vous participez, mesdames et messieurs, nous ferons un grand pas en avant. Pour nous, le sujet du “FBI au niveau européen, Europol” est entre de bonnes mains. Nous n’avons pas besoin de votre application pour cela.

Merci

