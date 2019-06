French News: Industrie manufacturière avril 2019: commandes corrigées des variations saisonnières pour un mois à + 0,3%

Les résultats esquissés et les longues séries chronologiques sont disponibles dans la base de données GENESIS-Online ( Index de saisie de commande (42151 ) et Indices des ventes (42152 ).

Les commandes reçues et les ventes sont enregistrées et évaluées dans la structure de la “Classification des activités économiques, édition 2008 (WZ 2008)”. Voici les Nouvelles commandes uniquement dans certains secteurs économiques de l’industrie manufacturière.

Les données relatives aux prises de commandes et aux ventes sont basées sur l’indice de volume du secteur manufacturier, corrigées des variations saisonnières et calendaires, à l’aide de la méthode X13 JDemetra +. (La méthode mathématique-statistique sous-jacente ne diffère pas fondamentalement de la méthode précédemment utilisée X-12-ARIMA.)

WIESBADEN – Selon les données préliminaires de l’Office fédéral de la statistique (Destatis), avril avril 2019, corrigé des nouvelles commandes dans le secteur de la fabrication, corrigé des variations saisonnières et calendaires, était de 0,3% supérieur à celui du mois précédent. En mars 2019, après révision des résultats préliminaires, l’augmentation était de 0,8% par rapport à février 2019 (valeur provisoire: + 0,6%). En excluant les principales commandes, les entrées de commandes ajustées dans le secteur de la fabrication en avril 2019 ont été supérieures de 2,1% à celles du mois précédent, corrigées des variations saisonnières et du calendrier.

Mars 2019 (révisé): nouvelles commandes dans l’industrie manufacturière + 0,8% sur le mois précédent (ajusté pour le prix, la saison et le calendrier) -5,9% sur le même mois de l’année précédente (ajusté pour le prix et le calendrier)

Avril 2019 (provisoire): nouvelles commandes dans l’industrie manufacturière + 0,3% sur le mois précédent (ajusté pour le prix, la saison et le calendrier) -5,3% par rapport au même mois de l’année précédente (ajusté pour les prix et le calendrier)