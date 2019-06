French News: Jalon pour les professionnels de l’informatique

Source: CDU-CSU

06/06/2019

La loi sur l’immigration d’emploi crée les bonnes conditions

Demain vendredi, le Bundestag allemand délibérera sur le Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Le porte-parole politique numérique du groupe parlementaire CDU / CSU au Bundestag allemand, Tancred Schipanski, et le rapporteur responsable du groupe de travail sur la stratégie numérique, Marc Biadacz:

Tankred Schipanski: “Afin de ne pas compromettre la compétitivité globale de l’Allemagne, en particulier en ce qui concerne la transformation numérique, la pénurie de travailleurs qualifiés dans le secteur des technologies de l’information doit être rapidement et sensiblement réduite. Il est donc important et absolument juste que la Fachkräfteeinwanderungsgesetz (“loi fédérale sur la réforme de l’immigration”) comporte un laissez-passer supplémentaire qui offre aux spécialistes étrangers en informatique l’accès au marché du travail dans des conditions spéciales. Cela marque une étape décisive dans la résolution de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans le secteur des technologies de l’information. Cela est crucial pour renforcer l’économie allemande dans son ensemble, mais surtout pour les startups et les jeunes start-up innovantes. Il était important pour nous, politiciens numériques, de créer les conditions les plus pratiques possibles pour permettre aux professionnels de l’informatique d’accéder au marché du travail. “

Marc Biadacz: “Souvent, les professionnels de l’informatique n’acquièrent pas leurs qualifications par le biais d’une formation ou d’études formelles, mais acquièrent leurs compétences dans la pratique. Un diplôme officiel ne doit donc pas être une condition d’accès. Beaucoup de professionnels de l’informatique sont aussi des autodidactes qui apprennent eux-mêmes la programmation. Les deux sont désormais pris en compte dans la loi sur l’immigration des personnes ayant des besoins spéciaux: les informaticiens peuvent travailler en Allemagne s’ils possèdent trois années d’expérience pertinente au cours des sept dernières années et un revenu mensuel d’au moins 4 020 € convenu dans le contrat de travail – ajusté de manière dynamique au seuil de revenu annuel du régime général peut. La loi prévoit également que, dans le cas des informaticiens, la preuve des compétences en allemand peut être annulée dans certains cas. Cela tient compte du fait que de nombreuses entreprises du secteur informatique ont des équipes internationales dont la langue de travail est l’anglais. “

