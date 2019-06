French News: Jeunes ambassadeurs de la biodiversité

Source: Ministère fédéral de l’alimentation et de l’agricultureLe secrétaire d’État parlementaire du ministre fédéral de l’alimentation et de l’agriculture, Michael Stübgen, rend hommage aux lauréats du concours étudiant “ECHT KUH-L!” et les jeunes pour la biodiversité! “

“Cultiver pour la diversité – Travailler en équipe pour et avec la nature”, sous cette devise, 2 800 enfants et adolescents ont participé à “ECHT KUH-L!”, Le concours étudiant du ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture (BMEL). 42 gagnants ont été sélectionnés parmi tous les travaux de conception, les médias et les projets. Ils ont été honorés aujourd’hui par le secrétaire d’État parlementaire du ministre fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture, Michael Stübgen, à Berlin: “Etre ensemble dans la nature et la variété sur le terrain et dans les Le sol est indispensable car la préservation de la biodiversité est une exigence fondamentale de l’agriculture. C’est donc formidable que nous ayons réussi à convaincre tant d’élèves en tant qu’ambassadeurs de la biodiversité avec le concours. »En novembre 2018, le BMEL a invité les étudiants de la troisième à la dixième année à y participer. La “vache à la vache” en or, trophée gagnant des contributions les plus imaginatives des différents groupes d’âge, a été remportée cette fois par trois groupes gagnants du Bade-Wurtemberg et par une classe gagnante de la Rhénanie du Nord-Westphalie. La Schulgarten AG de l’école élémentaire Hubert Burda à Offenburg-Fessenbach (Bade-Wurtemberg) avec son projet sur les tomates, La 5ème année de l’école commune Bergatreute (Bade-Wurtemberg) avec la campagne “Ackerblühstreifen – Des fleurs pour l’avenir”, Le 8e de la grande école Hückelhoven (Rhénanie du Nord-Westphalie) avec son film explicatif “Sous nos pieds” et la compagnie étudiante “RGS – LebensWert!” La neuvième année de l’école Rudolf Graber de Bad Säckingen (Bade-Wurtemberg) avec son leporello “La vie colorée dans un pré ou un verger” Le prix spécial de l’école va directement à deux écoles: le Martin Luther Gymnasium Eisenach (Thuringe) avec l’action “Ne jetez pas l’abeille: ArtenvielFELD” et l’école secondaire Nordlippe d’Exertal (Rhénanie du Nord-Westphalie) avec sa journée d’action “Ackern für die Vielfalt”. Au total, 422 contributions individuelles ont été soumises, ce qui est une excellente réponse. Les élèves ont traité des organismes utiles et nuisibles, des bactéries et des légumineuses, des pollinisateurs et des insectes. Ils ont appris à quel point la coexistence de plantes, d’animaux et de micro-organismes est indispensable. Beaucoup a été fait pour promouvoir la biodiversité elle-même. Ses idées et ses impulsions les traduisent en contributions créatives, informatives et instructives: jeux interactifs, bandes dessinées, films explicatifs, affiches, chansons, sites Web et documentation de projet. “Grâce au concours, nous avons appris à quel point les amitiés et les partenariats sont importants dans la nature”, a déclaré un participant: “ECHT KUH-L!” Est le concours national pour étudiants en agriculture durable et nutrition au BMEL. Un aperçu des 42 lauréats est disponible sur www.echtkuh-l.de

Cette page

MIL OSI