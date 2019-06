French News: Journée de l’Université Tsinghua

Les représentants des deux universités discuteront de domaines de recherche communs prometteurs. Au cours de la visite, la délégation chinoise animera également une conférence ouverte du président de l’université de Tsinghua, Qiu Yong, qui portera sur l’influence de la culture et de l’éducation sur l’avenir de la société. qui ouvre de nouvelles perspectives pour la mise en œuvre de projets communs. Fin 2018, les journées de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg se sont tenues à l’Université Tsinghua, au cours de laquelle l’anthologie de la prose russe moderne en chinois a été présentée. En outre, les étudiants chinois ont été initiés à un large éventail de programmes éducatifs à l’université d’État de Saint-Pétersbourg et ont été informés des programmes de mobilité étudiante et des activités extrascolaires de la première université de Russie. sur la création du projet «Institut de recherche russe à l’Université Tsinghua».

