French News: Karliczek: un bel avenir pour la science allemande créée

Source: Ministère fédéral de l’éducation et de la recherche. Les pactes apportent des améliorations dans de nombreux domaines concernant l’enseignement et la recherche dans les universités. © Adobe Stock, BMBF “Il n’y a jamais eu de sécurité financière à long terme pour les universités et les instituts de recherche en Allemagne. Avec les pactes scientifiques passés aujourd’hui, nous entreprenons un effort financier énorme et sans précédent dans les domaines de la politique universitaire et de la recherche, préparant ainsi la voie à un avenir prometteur pour la science allemande. Nous garantissons ainsi la force d’innovation – par le biais de recherches exceptionnelles. Nous sécurisons la prochaine génération de travailleurs qualifiés – grâce à une excellente éducation académique. Nous préservons la compétitivité et la prospérité de notre pays – aujourd’hui, demain et à l’avenir. Nous poursuivons le “Pacte pour la recherche et l’innovation”. Le gouvernement fédéral et les Länder investissent 120 milliards d’euros dans la recherche non universitaire de 2021 à 2030. Nous donnons à nos institutions scientifiques exceptionnelles plus de sécurité de planification que jamais auparavant. Et nous en avons besoin aussi: trouver des solutions aux très grands défis prend du temps. Nous envoyons un signal clair à la communauté scientifique: l’excellence au sommet et la qualité dans le monde entier vont de pair en Allemagne! Avec le futur contrat “renforcer l’étude et l’enseignement”, nous investissons dans l’amélioration globale de la qualité de l’éducation et de l’enseignement. Chaque année, les gouvernements fédéral et des États dépensent environ quatre milliards d’euros en plus des équipements de base des universités (deux milliards d’euros du gouvernement fédéral et deux milliards d’euros des États fédéraux). Ainsi, les conditions sont créées pour que les universités puissent créer des emplois plus permanents dans l’enseignement, qui devrait être moderne et novateur. C’est pourquoi nous mettons également en place une unité organisationnelle dédiée à “L’innovation dans l’enseignement supérieur”: 150 millions d’euros sont fournis annuellement, d’abord par le seul gouvernement fédéral, puis à partir de 2024 avec une participation de plus de 40 millions d’euros afin de tester et de mettre en œuvre de nouvelles idées. C’est unique au monde. “

