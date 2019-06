French News: Kees de Vries: “Une répartition optimale des stocks”

Source: CDU-CSU

Monsieur le Président! Mes chers collègues! Mesdames et messieurs dans les gradins! Au début, j’aimerais préciser une chose: les agriculteurs sont déjà impliqués dans un environnement sain et sont les environnementalistes les plus actifs et les plus efficaces.

(Applaudissements de la CDU / CSU et du FDP)

Permettez-moi un bref examen. Dans les années 1960, le commissaire Mansholt a appelé l’agriculture à utiliser davantage de produits chimiques et plus d’engrais. Il était clair que l’agriculture devait nourrir une population en croissance rapide. Nous les agriculteurs avons bien écouté. Et oui, quand j’y repense, alors je dois dire: dans les années 1970 et 1980, nous avons exploité et pollué notre environnement, même si, Monsieur Hofreiter, nous avons toujours respecté la loi.

L’action de plus en plus mise en réseau de la recherche scientifique fondamentale et des bonnes pratiques professionnelles a toujours apporté de nouvelles découvertes en matière d’environnement, et les agriculteurs – toujours de bons auditeurs – ont adapté leur manière de travailler à de nouvelles reprises. En conséquence, depuis 27 ans – aussi longtemps que je vis en Allemagne – je suis en mesure de lire le journal encore et encore chaque année pour dire que les eaux de surface sont redevenues plus propres.

Malheureusement, nous avons toujours des niveaux de nitrates trop élevés dans nos eaux souterraines. La cause en est clairement à rechercher dans l’effet à long terme. Pour les erreurs que nous avons commises il y a 20 ou 30 ans – et nous avons commises -, nous en supportons les conséquences aujourd’hui. Mais si vous pensez que, par exemple, avec une épandage de fumier à faibles émissions, le problème est résolu, je dirais: Une bonne pensée n’est pas toujours bien faite. La Hollande a acquis beaucoup d’expérience ici. Là on est maintenant clairement en arrière.

Heureusement nous avons les Verts:

(Applaudissements de Alliance 90 / Les Verts – Oliver Krischer [Alliance 90 / Les Verts]: Bravo!)

Déclarez simplement un surplus maximum de 30 kilogrammes d’azote par hectare et par an et un élevage basé à terre, le problème est résolu. – Avec vos demandes forfaitaires, vous ne reconnaissez pas seulement les effets à long terme, mais également les différentes causes naturelles et l’ampleur de la pollution par les nitrates.

Jetons un coup d’oeil aux zones rouges. Une masse d’eau souterraine d’une taille moyenne d’environ 200 kilomètres carrés devient déjà la zone rouge si les valeurs limites ne sont dépassées qu’à deux points de mesure. Il est intéressant d’examiner de plus près les mouvements des flux et les voies d’entrée afin de déterminer les charges exactes en nitrates. Mon pays d’origine, la Saxe-Anhalt, a fait cela. Les zones rouges pourraient être réduites des deux tiers.

J’aimerais parler des causes possibles de la pollution par les nitrates et des solutions possibles: Oui, bien sûr, c’est comme ça: en plus des précipitations insuffisantes et, par exemple, de la culture intensive de légumes, un cheptel régional élevé peut également en être la cause. Cependant, votre demande de réduction du bétail est complètement absurde. Avec une moyenne nationale de 1,38 unité de bétail par hectare, nous sommes même bien en deçà de votre demande.

Mais le bétail est mal distribué. Et là où de nombreux animaux sont élevés, les limites sont parfois dépassées. Il serait donc judicieux de disposer d’une répartition optimale des stocks afin de créer des sols plus sains à l’échelle nationale en Allemagne. Incidemment, cette situation est également un cas particulier pour l’Europe. Il est évident que le nouveau resserrement de l’ordonnance sur les engrais entraînera à long terme un déplacement du bétail – la première étape serait franchie -; mais seulement si vous vous inscrivez.

Si vous, chers collègues du groupe des verts, voulez faire quelque chose de vraiment bon pour notre environnement, alors vous devriez travailler pour de nouvelles écuries dans des zones à faible bétail.

(Applaudissements des membres de la CDU / CSU)

Nous avons de nombreuses régions où les engrais organiques sont nécessaires. Mais dans ces régions, nos agriculteurs ne peuvent ériger de nouvelles étables modernes, respectueuses de l’environnement et des animaux, si, chers Verts, vous ne prophétisez pas la fin du monde pour chaque initiative et torpillez toutes les applications de construction. Soit dit en passant, la construction des nouvelles écuries signifierait que beaucoup moins de fumier serait transporté en Allemagne et en Europe.

Mesdames et Messieurs, ceux qui m’ont vraiment écouté reconnaissent depuis longtemps que des mesures ciblées réduiront la demande globale en azote et les émissions d’azote, tant dans l’air que dans les eaux souterraines. Ce fait a d’ailleurs d’ailleurs été confirmé lors de la Conférence des ministres de l’environnement qui s’est récemment tenue à Hambourg.

Alors, mesdames et messieurs les Verts, à vous de choisir: poursuivez la propagande verte contre les massacres qui rend impossible toute conversation constructive avec les citoyens sur le thème de la construction de nouvelles étables, ou une action honnête dans l’intérêt de notre environnement, avec nos agriculteurs et pas contre elle.

(Applaudissements de la CDU / CSU et du FDP)

À ce jour, malheureusement, je ne peux considérer votre pétition que comme un activisme populiste qui a une forte odeur de campagne électorale et doit donc être rejeté. Que vous soyez vraiment sérieux au sujet de notre environnement, vous pouvez faire vos preuves.

Je compte sur une coopération constructive et vous remercie de votre attention.

(Applaudissements de la CDU / CSU et du député Rainer Spiering [SPD])

