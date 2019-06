French News: La date limite pour l’acceptation des candidatures au concours “Youth Orbit” est prolongée

Source: Espace fédéral russe

# Roskosmos # main # Orbit of youth 06/06/2019 11: 21La date limite pour l’acceptation des candidatures au concours Youth Orbit a été repoussée En raison du grand intérêt suscité par ce concours à la demande des futurs participants, Roscosmos a envisagé la possibilité de prolonger le délai d’acceptation des candidatures au concours Youth Orbit »Jusqu’au 14 juin 2019. Le concours se déroulera dans 12 domaines thématiques en deux étapes: la correspondance et le plein temps. La finale du concours est prévue à Saint-Pétersbourg du 16 au 21 septembre 2019 dans le cadre de la Vème Conférence scientifique et pratique pan-russe pour la jeunesse “L’orbite des jeunes” et les perspectives de développement de la cosmonautique russe. ” Les spécialistes des organisations du secteur des fusées et de l’espace, les employés des institutions du FANO de Russie, les scientifiques, les membres du corps professoral, les étudiants des cycles supérieurs et les étudiants des établissements d’enseignement supérieur de la Fédération de Russie âgés de 18 à 35 ans peuvent participer au Concours, afin de populariser les réalisations de la Fédération de Russie. la cosmonautique, l’identification et la participation de jeunes scientifiques et spécialistes du secteur des fusées et de l’espace, la recherche et la sélection de projets novateurs potentiels, la formation de liens créatifs entre de jeunes spécialistes par les organisations du secteur des fusées et de l’espace Les conditions de participation au concours et la procédure de soumission des travaux sont définies dans le règlement de la concurrence, disponible sur le site web suivant: http://ntk.roscosmos.ru/

