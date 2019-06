French News: La planchiste Annika Morgan récompensée par le European Young Talent Award

Mittenwalder, âgée de 17 ans, est l’une des meilleures jeunes athlètes de sport d’hiver d’Europe, membre du WSC Blaues Land / SC Miesbach. À Vienne, le Comité olympique européen a décerné le prix Piotr Nurowski aux jeunes athlètes de haut niveau. Annika Morgan a commencé le voyage avec une quatrième place et une bourse de 3 000 euros. La gagnante était la Russe Alexandra Trussowa, âgée de 14 ans, première patineuse artistique à avoir réalisé deux sauts en quadruple dans un programme unique. Annika Morgan est devenue vice-championne du monde du Big Air féminin junior en Suède en avril 2019, après avoir obtenu le même résultat l’année précédente. a atteint les Championnats du Monde Junior en Nouvelle-Zélande – mais ensuite pour son parcours dans le Slopestyle Parcour. Les COE veulent confirmer avec le prix les jeunes athlètes dans leur carrière sportive et en même temps en tant que modèles pour les générations futures en vue d’un style de vie sain et sportif délice (Source: DOSB)

Source: Prix DOSBPiotr Nurowski décerné aux meilleurs jeunes athlètes de sport d’hiver d’Europe – Après une saison réussie en kicker et en course, la planchiste Annika Morgan a également grimpé sur le podium.