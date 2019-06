French News: La sécurité dans l’approvisionnement en médicaments sera encore renforcée

Source: CDU-CSU

06/06/2019

Mesures efficaces pour mieux protéger les patients

Le Bundestag veut décider jeudi de la loi pour plus de sécurité dans l’approvisionnement en drogue (GSAV). La porte-parole du groupe parlementaire CDU / CSU sur la santé, Karin Maag, explique:

Karin Maag: “Le GSAV nous donne encore plus de sécurité dans l’approvisionnement en médicaments. Une intervention rapide était également nécessaire car les patients étaient à juste titre inquiets de la gravité de l’incident de l’année dernière. Il y avait de grandes quantités d’antihypertenseurs contaminés sur le marché. Et dans le Brandebourg ont été expulsés, qui avaient été volés dans le sud de l’Europe. Il ne fait aucun doute que de tels scandales doivent être arrêtés en toutes circonstances. C’est pourquoi nous mettons actuellement en œuvre une série de mesures visant à améliorer encore la protection des patients et de leurs informations.

La sécurité des patients est renforcée par le fait que les naturopathes ne peuvent à l’avenir produire des médicaments sur ordonnance qu’avec l’autorisation de leur autorité compétente. De plus, les inspections dans les pharmacies produisant des médicaments anticancéreux sont intensifiées.

L’Institut Fédéral des Médicaments et des Dispositifs Médicaux (BfArM) acquiert plus de compétences. Il peut informer et réagir plus rapidement lorsqu’un médicament doit être rappelé. Il peut également agir plus rapidement lorsque des goulots d’étranglement d’approvisionnement menacent un médicament. Afin d’éviter de tels goulots d’étranglement, nous obligeons les sociétés d’assurance maladie à prendre en compte l’aspect de la capacité de livraison dans leurs accords de réduction à venir avec les sociétés pharmaceutiques.

Il est important pour nous que les assurances maladie et les patients ne paient pas financièrement si un rappel doit être fait en raison de carences du produit. Dans un tel cas, les compagnies d’assurance maladie ont donc à l’avenir un recours contre le fabricant. La personne assurée n’a pas à payer de versements supplémentaires s’il a besoin d’une ordonnance de remplacement pour un nouveau médicament en raison d’un tel rappel.

Dans tous les domaines de la politique de la santé, nous promouvons la numérisation: par exemple, le GSAV définit également le cap de la prescription électronique pour l’année prochaine. “

