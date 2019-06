French News: L’amitié russo-cubaine à l’épreuve du temps – V. Matvienko

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le président du Conseil de la fédération a rencontré le vice-président du conseil des ministres de la République de Cuba.

Valentina Matvienko Matvienko, présidente du Conseil de la fédération, Valentina Ivanovna, représentante du pouvoir exécutif de la ville de Saint-Pétersbourg, a rencontré à Saint-Pétersbourg le vice-président du Conseil des ministres de la République de Cuba, coprésident de la commission intergouvernementale russo-cubaine Ricardo Cabrisas Ruiz.

La délégation cubaine, arrivée dans la capitale du nord du pays, participe aux événements du Forum économique international de Saint-Pétersbourg et a souligné l’attitude particulière des Russes à l’égard de Cuba. “Nos relations, notre amitié ont été éprouvées par le temps.” Selon le président du Conseil de la Fédération, la Russie sait à quel point les Cubains courageux résistent aux sanctions imposées à la République. Dans le même temps, le pays vit, se développe et des réformes sont menées à bien.

Valentina Matvienko envisage de participer à la célébration du 500e anniversaire de La Havane en novembre

Valentina Matvienko a également indiqué qu’elle avait reçu une invitation de son homologue cubain à se rendre en République. Elle a ajouté qu’elle envisage de prendre part à la célébration du 500e anniversaire de La Havane en novembre.

Le président du Conseil de la fédération a rencontré le vice-président du Conseil des ministres de la République de Cuba. Les décisions appropriées du Conseil de la Fédération ont été prises, a déclaré Valentina Matvienko. «J’estime extrêmement important de préserver cette orientation afin que le plus grand nombre possible d’étudiants cubains viennent étudier en Russie.» Ricardo Cabrisas Ruiz a quant à lui souligné l’importance de la réunion pour les relations bilatérales entre la Russie et Cuba. Il a également souligné l’importance de développer les liens entre les parlements des deux pays.Ricardo Cabrisas Ruiz a déclaré que les échanges commerciaux entre la Russie et Cuba avaient récemment augmenté, mais que de grandes perspectives de coopération se développaient encore dans ce plan. Umakhanov Ilyas Magomed-Salamovich représentant du pouvoir exécutif du gouvernement de la République du Daghestan, président du Comité des affaires internationales du Conseil de la fédération Konstantin Kosachev, Kosachev Konstantin Iosifov chpredstavitel de l’organe exécutif de la République de Mari El, premier vice-président du Comité du Conseil de la Fédération sur la politique économique, chef du groupe de coopération Conseil de la Fédération sur l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire de la République de Cuba, Sergueï Kalachnikov. KalachnikovSergey Vyacheslavovichprésident du pouvoir exécutif du pouvoir d’Etat de la région de Bryansk

