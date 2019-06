French News: L’assemblage de la section principale de l’observatoire Spektr-RG a commencé.

Source: Espace fédéral russe

# Roskosmos # chose principale # groupes orbitaux # Spektr-RG06.06.2019 11: 45 Le montage de la section de tête de l’observatoire Spektr-RG a commencé

Au cosmodrome de Baïkonour, les préparatifs prévus pour le lancement du lanceur Proton-M avec l’étage supérieur DM-03 et de l’observatoire russe Spektr-RG se poursuivent conformément au calendrier de travail établi, Les entreprises de Roscosmos ont achevé l’assemblage de la partie tête de l’espace (CGM) de la fusée spatiale Proton-M. Le Spektr-RG, installé à l’aide d’un système de transition sur le surpresseur DM-03, était équipé d’un rabat de carénage, après quoi les experts ont procédé à l’amarrage et à la vérification des connexions électriques KGCH. application spatiale (RKN) “Proton-M” et procédé à des tests électriques de ses composants. Pour assurer le fonctionnement thermique de l’appareil Spektr-RG, un capot thermique de protection sera installé sur le carénage de tête et le Proton-M ILV sera préparé pour l’expédition vers la station de remplissage technique pour le remplissage des réservoirs basse pression de l’étage supérieur DM-03. M ”avec l’étage supérieur« DM-03 »et l’observatoire astrophysique russe« Spectr-RG »est prévue pour le 21 juin 2019 à 15 h 17, heure de Moscou, à partir du site n ° 81 du cosmodrome de Baïkonour.

Spectrum-RG est un projet russe avec la participation allemande visant à créer un observatoire orbital astrophysique conçu pour étudier l’univers dans le domaine de la longueur d’onde des rayons X. Il s’agit de la création d’un observatoire national d’astrophysique des hautes énergies, dans le prolongement de la séquence des satellites astrophysiques Astron et Granat, également développés par NPO Lavochkin. Le dispositif est construit selon le principe modulaire, présente de bonnes caractéristiques d’orientation et de stabilisation, permet d’observer la quasi-totalité de la sphère céleste au cours de l’année. Les études astrophysiques sont planifiées sur 6,5 ans, dont 4 ans dans le mode de balayage du ciel étoilé et deux ans et demi dans le mode d’observation ponctuelle d’objets dans l’Univers à la demande de la communauté scientifique mondiale.

