French News: Le Cabinet fédéral résout la nature du plan directeur de la ville

Source: Ministère fédéral de l’Environnement, Conservation de la nature, Construction et Sûreté nucléaireLe 6 juin, le Cabinet fédéral a décidé de proposer au plan directeur le plan d’urbanisme du ministre fédéral de l’Environnement. L’objectif est d’augmenter la diversité des espèces et des biotopes dans les communautés urbaines.

Le ministre fédéral de l’Environnement, Svenja Schulze, a décidé aujourd’hui que le gouvernement fédéral présentait son plan directeur, Stadtnatur. Avec 26 mesures au total, le gouvernement fédéral souhaite aider les municipalités à accroître la diversité des espèces et des biotopes dans nos villes. L’objectif est de créer des habitats naturels et verts non seulement bénéfiques pour les plantes et les insectes, mais également d’offrir aux résidents urbains des oasis de détente verdoyantes. Le ministre fédéral de l’Environnement, Schulze, a déclaré: “Une nature plus urbaine est bénéfique pour les hommes et pour la nature. Le dernier rapport du Conseil mondial sur la biodiversité nous a clairement montré à quel point la perte de notre biodiversité progressait de façon dramatique. Compte tenu de l’agriculture intensive dans de nombreux endroits, les villes avec leur diversité d’habitats deviennent de plus en plus importantes pour la conservation de la nature. Dans le même temps, de plus en plus de personnes se déplacent vers les villes. Je veux que chaque personne autour de lui ait encore accès à la nature. Nous voulons donc apporter plus de nature dans nos villes. Nous voulons plus de zones non scellées, plus de nature dans les parcs urbains, les jardins privés, les installations sportives, les écoles et les jardins d’enfants, dans les eaux, les bâtiments et les jachères verdoyantes. “Le plan directeur Stadtnatur aide les municipalités à créer des habitats naturels. C’est bon pour la biodiversité, mais aussi pour les citadins. Les mesures comprennent, entre autres, une nouvelle priorité de financement Urban Nature dans le cadre du programme fédéral sur la diversité biologique du BMU. La loi fédérale sur la protection de la nature doit être modifiée afin de renforcer la planification paysagère municipale Autres exemples concrets: Il devrait exister un concours national pour la protection contre les insectes dans les municipalités. Il devrait y avoir davantage de formation en matière d’écologie et de matériel d’information pour les petits jardins, les jardins domestiques et les jardins communautaires. En outre, la diversité des espèces et des biotopes dans les villes devrait faire l’objet de recherches et d’une cartographie plus poussées, afin de permettre aux citadins de trouver davantage de verdure pour se divertir à leur porte et de permettre aux espèces allemandes d’animaux, d’insectes et de plantes de prospérer dans les villes.

Nature ville

06.06.2019 | Communiqué de presse n ° 091/19 | Conservation / Biodiversité

Plus d’informations

MIL OSI