French News: Le concept de développement du tourisme intérieur unira toutes les valeurs historiques situées dans la région de Vologda – Y. Vorobev

Le sénateur a rencontré le responsable du musée-réserve Kirillo-Belozersky.

Vice-président du Conseil de la Fédération, représentant de l’organe législatif (représentant) des pouvoirs de la région de Vologda, Yuri Vorobyov Vorobev Yury Leonidovich, représentant de l’organe législatif (des représentants) de la région de Vologda, a rencontré le chef de la réserve-musée Kirillo-Belozero, Mikhail Sharomazov. Il a lancé un appel au sénateur en lui demandant d’aider à l’organisation d’une branche du musée-réserve Kirillo-Belozersky dans la ville de Vytegra.

Le responsable du musée estime que la mise en œuvre de cette idée permettra de résoudre un certain nombre de problèmes liés à la restauration et à la muséification des monuments et contribuera également à attirer de grands opérateurs touristiques dans le district de Vytegorsky. Youri Vorobyov a approuvé l’initiative. «Une approche intégrée du développement du tourisme dans la région de Vologda est nécessaire. Actuellement dans la région, il n’existe pas de concept unique pour le développement du tourisme intérieur. Cela permettra de réunir toutes les valeurs historiques de la région de Vologda. »Le sénateur a invité son interlocuteur à participer à la rédaction d’un concept unique pour le développement du tourisme intérieur et à une réunion sur les perspectives de développement du secteur du tourisme du district fédéral du Nord-Ouest et de la région de Vologda. le 1er juillet 2019.

