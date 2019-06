French News: Le pays devrait avoir un système de soutien unifié pour les personnes âgées – E. Bibikova

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a participé à une table ronde sur le thème «Créer un système de soins de longue durée dans le cadre du projet national Démographie.

Elena Bibikova Bibikova Yelena Vasilyevna, vice-présidente du comité de la politique sociale du Conseil de la fédération, représentante de l’organe exécutif du gouvernement de la région de Pskov, a participé à une table ronde sur le thème «Création d’un système de soins de longue durée dans le projet national« Démographie » L’événement a eu lieu à Kaliningrad.

Comme l’ont noté les participants à la réunion, l’une des tâches du programme social fédéral consiste à créer un système de soins de longue durée pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Il prévoit l’élaboration d’une méthodologie et de normes communes d’assistance aux personnes âgées, l’organisation de formations pour les spécialistes et les membres de la famille des citoyens nécessitant des soins, fournissant la base matérielle et technique et l’interaction entre les institutions sociales et médicales, etc. soins sociaux et soins médicaux sous formes d’hospitalisation et semi-hospitalisés, à domicile, y compris avec la participation de services de soins infirmiers et d’infirmières, ainsi que le développement est lié le soin.

L’objectif est de fournir aux personnes ayant besoin de soins des services sociaux et médicaux complets.

“L’objectif principal est de fournir aux personnes ayant besoin de soins des services sociaux complets et des soins médicaux dans un environnement familier et confortable, ainsi que de soutenir leurs familles”, a déclaré le sénateur. que sa mise en œuvre permet de préserver l’indépendance, l’autonomie et la capacité de vivre dans les conditions confortables habituelles. En outre, il vise à prolonger la vie active des personnes soumises à des restrictions minimales persistantes, à recouvrer des fonctions perdues et à intégrer les personnes gravement handicapées dans la société, a déclaré le parlementaire. qualité de vie. Les personnes âgées et leurs familles ne devraient pas être laissés seuls avec leurs problèmes », a déclaré Elena Bibikova. Elizaveta Oleskina, directrice de la Fondation Old Age for Joy, représentante de l’exécutif régional , organismes publics et institutions sociales.

