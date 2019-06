French News: Le président participe au sommet de l’initiative des trois mers en Slovénie

Source: Président de la Lettonie en Letton

«L’initiative des trois mers offre aux pays de la région l’occasion de développer la connectivité, qui est un facteur essentiel de la croissance économique, en particulier en période de ralentissement de la croissance dans les pays de l’Union européenne, y compris dans la région. Afin de parvenir à une croissance durable, de plus en plus d’investissements devraient être consacrés à l’amélioration de la productivité et des compétences, ainsi qu’à la numérisation », a souligné la Présidente Raimonds Vjonis, jeudi 6 juin 2019, au Sommet des Trois Mers à Brdo, en Slovénie. de nouvelles infrastructures sont également nécessaires et le développement du projet Rail Baltica est une priorité pour la région baltique. Dans le même temps, la modernisation des infrastructures existantes devrait être encouragée. Par exemple, la Lettonie, l’Estonie et la Lituanie développent conjointement le projet de route numérique baltique, qui prévoit la mise en place d’un réseau mobile 5G sur le tronçon Via Baltica de Tallinn-Riga-Kaunas “, a indiqué Raimonds Vjonis. , Bulgarie, République tchèque, Croatie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Hongrie. Le président allemand Frank Walter Steinmeier, le président de la Commission européenne Jean-Claude Junker, le secrétaire américain à l’Energie Rick Perry, ainsi que des représentants de la Banque européenne d’investissement et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement sont également présents au sommet. Représentée par le ministère des Transports, l’institution financière ALTUM, la direction des communications électroniques, LMT et la Chambre de commerce et d’industrie de Lettonie, elle s’est rendue du 4 au 6 juin 2019 en République de Slovénie. Le 5 juin, le président de la République de Slovénie à Ljubljana, le président de la Lettonie, Raimonds Vjonis, ont rencontré le président de la Slovénie, Borutu Pahor.

