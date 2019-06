French News: Les eaux de baignade de l’Autriche parmi les trois meilleures d’Europe

Source: Umweltbundesamt – Agence de l’environnement de l’AutricheEvaluation des eaux de baignade: 97,3% des rivières et des lacs autrichiens marquent une excellente qualité d’eau

Vienne / Bruxelles, le 6 juin 2019 â ?? Le nouveau rapport sur les eaux de baignade de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) promet un plaisir de baignade sans faille dans les lacs, les rivières et les eaux côtières en Europe. Les données de 2018 montrent que 95,4% des eaux de baignade sont conformes aux normes de qualité de la directive de l’UE sur les eaux de baignade, 85,1% d’entre elles étant considérées comme “excellentes”. classé. Moins de 1,3% ne respectaient pas les normes de qualité de l’eau et étaient considérés comme “médiocres”. nominale. L’Autriche est l’un des pays pour lesquels l’EUA certifie la meilleure qualité d’eau et s’est améliorée du cinquième au troisième rang en 2018 par rapport à l’année précédente. Le pays en tête de liste est Chypre, où 99,1% des eaux de baignade de qualité «excellente» sont classées, suivies par Malte (98,9%), l’Autriche (97,3%) et la Grèce (97,0%). , En outre, la Croatie (94,4%), la Lettonie (92,9%), l’Allemagne (92,7%), le Portugal (91,1%), l’Italie ( 90,0%) et en Belgique (87,8%). Au bas de l’échelle, parmi les États membres de l’UE présentant le plus “déficient” Les eaux de baignade se trouvent en Espagne (2,2%), en Italie (1,6%) et en France (1,6%). Plus de 22 000 eaux de baignade ont été analysées dans l’UE, en Suisse et en Albanie. Une carte interactive montre la qualité des eaux de baignade dans chaque État membre de l’UE en 2018.

