Dans le cadre du SPIEF, le législateur a participé à une réunion sur le thème «Le sport pour tous: tendances mondiales et approche commerciale».

Valery Ryazansky Ryazansky Valery Vladimirovich, représentant de l’autorité législative (représentante) de la région de Koursk dans le cadre du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF), a pris part à la réunion sur le thème «Le sport pour tous: tendances mondiales et approche commerciale».

La vice-première ministre Olga Golodets, le président de la FIDE, Arkady Dvorkovich, trois fois champion olympique de lutte gréco-romaine Alexander Karelin, le chef d’Udmurtia Alexander Brechalov, président par intérim de la République de Bachkirie Radiy Habirov.

La natation était le sport le plus populaire dans notre pays en 2018.

Selon Valery Ryazansky, la natation est devenue le sport le plus populaire dans notre pays en 2018, l’athlétisme se classant au deuxième rang, le hockey au troisième rang. «On s’attend vraiment à ce qu’après la Coupe du monde en Russie, il y ait beaucoup d’enfants inscrit à la section football et la natation est en train de devenir l’un des sports les plus populaires. Nous visons les régions à développer des infrastructures pour le sport. Ce n’est pas seulement la santé, c’est en partie une longue vie », a déclaré Valery Ryazansky. Selon lui, l’année dernière, le nombre de départs en masse dans toutes les régions du pays a dépassé 1 300.« C’est un nombre énorme. Non seulement les courses de masse gagnent en popularité, mais aussi les courses de vélo, nage en eau libre. Tout cela définit de nouvelles exigences en matière d’infrastructure. Si nous avions parlé plus tôt de l’importance du développement de grandes installations sportives (personne n’écrivit aujourd’hui), il faut à présent une autre planification de l’espace urbain. Le sénateur devrait également avoir la possibilité de faire de l’éducation physique et du sport régulièrement. Valery Ryazansky a également pris part à la session intitulée “Le rôle actuel des organismes d’assurance maladie dans le système d’assurance maladie obligatoire” au SPIEF.

